Córdoba acoge el mayor evento formativo e informativo para personas con diabetes en España

Archivo - Una edición anterior del Diabetes Experience Day. - DIABETES EXPERIENCE DAY - Archivo

CÓRDOBA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.000 personas se darán cita este viernes y sábado en el Centro de Exposiciones, Ferias y Congresos (CEFC) de Córdoba en el mayor evento formativo y de visibilidad sobre diabetes en España, que llega a la ciudad califal bajo el lema 'Tendiendo Puentes'. Así, el Diabetes Experience Day (DED) celebrará su 12ª edición presencial el sábado, precedido por la 5ª edición del evento +D2, este viernes, enfocado exclusivamente en la diabetes tipo 2.

Tal y como ha indicado la organización de la cita en una nota, el viernes arranca con el evento +D2, una iniciativa de Canal Diabetes con el apoyo de Sanofi, Dexcom, el Ayuntamiento de Córdoba, la asociación de diabetes de Córdoba y el Colegio Oficial de Farmacéuticos. Bajo el título 'Una nueva mirada en Diabetes Tipo 2', expertos como el Ángel Rebollo, del Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba), y representantes de pacientes debatirán sobre la urgencia de situar la salud en el centro de las políticas públicas.

Uno de los puntos clave será la presentación de un estudio elaborado por la Federación Española de Diabetes (FEDE) que revela que el 75% de los pacientes considera deficiente la información recibida sobre su patología. Además, se abordará el impacto emocional del momento de la insulinización y cómo la tecnología está rompiendo barreras en la gestión diaria de esta condición.

El sábado el auditorio principal recibirá a más de 1.000 asistentes en una jornada que combina ciencia, tecnología y experiencias de vida. Entre los temas destacados de este año figuran la 'Detección precoz de la DT1', con Ana Lucía Gómez, del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla) y familias vinculadas al proyecto 'Crecer sin Diabetes', que explicarán cómo el diagnóstico anticipado puede evitar debuts traumáticos en cetoacidosis.

Con 'Inteligencia Artificial y futuro' se presentarán los últimos avances en monitorización continua de glucosa (MCG), incluyendo sistemas capaces de predecir hipoglucemias antes de que ocurran mediante algoritmos de IA; 'Impacto del estigma' tendrá un panel de expertos que analizará por qué el 70% de las personas con diabetes se sienten estigmatizadas y cómo el lenguaje sanitario y social influye en la salud mental.

Además, con 'Diabetes Kids & Teens', los más jóvenes disfrutarán de talleres de magia, yoga y un 'escape room' educativo diseñado para fomentar su autonomía y seguridad personal.

"Este evento pretende generar mensajes que lleguen a la sociedad y dar difusión pública a una patología que afecta a millones de personas", según señala Ángel Ramírez, periodista especializado y director del evento.

El Diabetes Experience Day cerrará con un gran debate sobre la relación con la comida, abordando temas tan complejos como los trastornos de la conducta alimentaria en pacientes con diabetes.

12 AÑOS DE DIABETES EXPERIENCE DAY

El Diabetes Experience Day es el mayor evento en España centrado en personas con diabetes, sus familias y los profesionales sanitarios que las acompañan. Nació hace 12 años con un objetivo claro: ofrecer un espacio de información rigurosa, formación práctica y encuentro entre iguales, donde la ciencia, la experiencia del paciente y la innovación tecnológica conviven en un mismo escenario.

A lo largo de sus 12 ediciones, el evento ha reunido a miles de asistentes procedentes de distintos puntos de España, consolidándose como una cita de referencia dentro del ámbito de la cronicidad y, especialmente, de la diabetes tipo 1. El evento defiende un modelo de paciente activo, formado y partícipe en la toma de decisiones compartidas, alineado con los principios de humanización sanitaria y atención centrada en la persona.

El evento no solo se ha mantenido en el tiempo, sino que ha ampliado su impacto, reforzando su papel como altavoz de la comunidad y como espacio de diálogo entre todos los agentes implicados en la atención a la diabetes. Su continuidad responde a una necesidad real: generar conocimiento accesible, promover la prevención y avanzar hacia un abordaje integral y actualizado de la enfermedad en España.