Córdoba acoge esta semana el II Congreso Nacional de Archivos organizado por el Ministerio de Cultura

CÓRDOBA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura, a través de la Subdirección General de los Archivos Estatales, organiza los días 28, 29 y 30 de octubre en Córdoba la segunda edición del Congreso Nacional de Archivos. El encuentro, organizado en colaboración con la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, se celebrará en el Palacio de Congresos de Córdoba y reunirá a más de 500 profesionales, con el objetivo de convertirse en un espacio de reflexión colectiva sobre la evolución de los archivos en un contexto de transición material, espacial, funcional y profesional.

Según ha informado el Ministerio, a lo largo de las tres jornadas se debatirá en torno a cuatro ejes temáticos transversales que, desde perspectivas complementarias, abordarán los principales desafíos y transformaciones del trabajo archivístico actual.

En el primero se analizará el impacto de la transformación digital en la gestión documental y los desafíos que plantea la convivencia entre los soportes físicos y electrónicos. El segundo eje pondrá el foco en la evolución de los edificios y equipamientos archivísticos ante las nuevas necesidades de preservación.

Por su parte, el tercer eje abordará cómo la revolución tecnológica está redefiniendo las funciones de los archivos. La gobernanza, la transparencia, la protección de datos y las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial para la organización y el análisis documental compartirán protagonismo con el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Igualmente, se analizará la evolución de los profesionales del sector ante las nuevas exigencias tecnológicas y organizativas, así como la formación especializada y continua, el desarrollo de competencias digitales, el liderazgo ético y estratégico y la gestión del cambio.

OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

De forma paralela al programa académico, el congreso ofrecerá diversas actividades para acercar a la comunidad archivística al patrimonio histórico, artístico y cultural de Córdoba. La programación incluirá visitas a la Mezquita-Catedral y al Palacio de Viana, recorridos temáticos por la Córdoba renacentista y del siglo XVIII, una ruta sobre oficios e impuestos basada en el Catastro del Marqués de la Ensenada y una visita guiada teatralizada al Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba.

Además, dentro del programa cultural se llevará a cabo el espectáculo de microteatro 'Pleito contra Ulloa', de la compañía Producciones Señora Rojo, una historia basada en un documento conservado en el Archivo Histórico Nacional. El expediente 18003 recoge el proceso judicial de Constanza de Villalobos contra Francisco de Ulloa, explorador del Nuevo Mundo, por incumplir su promesa de matrimonio al partir hacia América.

Ambientada en la España del siglo XVI, la obra transforma la investigación archivística en una experiencia teatral que recupera una historia de amor, ambición y abandono y pone de relieve el valor de los archivos para reconstruir la memoria y las vidas de quienes nos precedieron.