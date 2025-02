Córdoba acogerá de diciembre de 2025 a marzo de 2026 la primera exposición del mundo sobre infancia en el antiguo Egipto

CÓRDOBA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Córdoba capital acogerá de diciembre de 2025 a marzo de 2026 la exposición 'El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto', la primera muestra del mundo sobre dicho ámbito, que se desarrollará con unas 200 piezas de hace 3.000 y 5.000 años, procedentes de museos europeos, instituciones y colecciones privadas, en la Sala Vimcorsa y la Sala Orive --en dicho equipamiento con una experiencia visual inmersiva--. El Ayuntamiento aportará 1,2 millones de euros y no descartan que la entrada sea gratuita, con la previsión de superar las 350.000 visitas de 'Cambio de era. Córdoba y el Mediterráneo cristiano'.

Los detalles de la exposición y datos los han facilitado este lunes en rueda de prensa el alcalde, José María Bellido, junto a la teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás; la directora nacional de la empresa Eulen Art, Felicia Galindo, e Isabel Olbés, experta egiptóloga y una de las comisarias del proyecto, junto a Esther Pons.

Al respecto, el regidor ha subrayado que va a ser "uno de los principales hitos culturales del año en la ciudad, en Andalucía y en toda España", y ha explicado que el Ayuntamiento comenzó un recorrido en diciembre de 2022 de grandes exposiciones en la ciudad, en ese caso con 'Córdoba y el Mediterráneo cristiano', que "fue un hito cultural importante", de ahí esta nueva exposición "excepcional", dado que "por primera vez, no sólo en España, sino en todo el mundo, se va a hacer una exposición monográfica dedicada a la infancia y a la adolescencia en el antiguo Egipto", ha remarcado.

En este sentido, ha comentado que "la mayoría de textos, representaciones pictóricas y relieves de tumbas y templos que han llegado hasta nosotros hacen referencia a los adultos, donde hay más material de trabajo, tanto a hombres como a mujeres, pero no a los infantes y adolescentes". Por ello, "esta cita tiene una enorme importancia, un peso y un atractivo indiscutible, artístico, pero también histórico, que va a despertar un enorme interés de mucho público en Córdoba y también de personas que van a venir de fuera a visitarla y que nos van a situar en el centro de los grandes acontecimientos culturales del final del año 2025 y del año 2026", ha abundado.

En concreto, se ha aprobado esta jornada en la Junta de Gobierno Local el contrato por 1,287 millones de euros para esta cita con la empresa Eulen Art, "experta en el diseño, producción y montaje de exposiciones de gran nivel, que ya colaboró con el Consistorio en la exposición sobre el Mediterráneo cristiano", a lo que ha agregado que "se van a exponer piezas de gran singularidad, algunas de las cuales no han sido nunca antes expuestas ni mostradas en ninguna exposición en nuestro país", de modo que "Córdoba va a ser pionera y se va a situar a la vanguardia en esta materia".

Además, el regidor ha mencionado que "muchas de las piezas que van a venir no es que no hayan estado nunca en España, sino que ni siquiera han sido expuestas, ni se han visto en sus lugares de origen, porque son fondos que hasta ahora no han sido motivo de exposición", motivo por el que ha subrayado "la excepcionalidad de esta exposición y lo importante que va a ser la proyección de Córdoba como ciudad que sigue apostando por la cultura, en este caso por el arte, con grandes exposiciones".

PROCEDENCIA DE LAS PIEZAS

Respecto a las piezas que se expondrán, proceden del British Museum de Londres, el Louvre de París, el Museo Egipcio de Berlín, el Museo Real de Arte e Historia de Bruselas, el Museo Nacional de Arqueología de Lisboa, el de Atenas, el Museo de Arte e Historia de Ginebra, el Museo Arqueológico de Estocolmo y pinacotecas de Budapest, Turín, Hannover y Cambridge, junto a los museos españoles, a cuya cabecera se sitúa el Museo Arqueológico Nacional --donde desempeñan su trabajo las dos comisarias de la exposición-- y pinacotecas de Barcelona, Alicante y Huesca, entre otros espacios, así como el Museo Arqueológico de Córdoba.

La edil de Cultura ha resaltado el trabajo desde su área para que "se consolide Córdoba, no solamente como esa ciudad con cuatro patrimonios de la Humanidad, sino también con un dinamismo cultural que nos diferencie de otras ciudades", con "una cultura hecha para todos" y "desde el punto de vista de desarrollo local, siendo una herramienta para dinamizar la vida de los cordobeses y como reclamo para que otras personas de cualquier lugar del mundo puedan venir a disfrutar de la ciudad".

Asimismo, ha valorado que esta exposición se celebrará "en aquellos meses del año donde quizás el número de visitantes es menor, como enero, febrero y marzo", y se ha mostrado "completamente segura de que serán muchas las personas que vengan de todos los lugares del mundo a disfrutar de esta maravillosa, única y exclusiva exposición".

"SE PROFUNDIZA EN TODAS LAS CLASES SOCIALES"

Por su parte, la directora nacional de la empresa Eulen Art ha agradecido "la implicación del Ayuntamiento en esta fuerte apuesta por la cultura, por hacer posible iniciativas de este calado" con "un retorno fantástico para la ciudad", al tiempo que ha detallado que "la propuesta para Córdoba tiene su origen en la investigación realizada en 'Hijas del Nilo' en el año 2022, un proyecto también propio que se hizo en Madrid para celebrar los 60 años del grupo Eulen, y se abordaron aspectos de la infancia y la adolescencia, pero de una manera transversal, puesto que versaba alrededor de la mujer".

Al hilo, Galindo ha precisado que "el tema de la infancia y la juventud es la primera vez que se trata a nivel mundial", de forma que "es un hito para una ciudad como Córdoba y para España", y en la muestra "se profundiza mucho en todas las clases sociales, no sólo en la parte de la infancia y la adolescencia en la nobleza y realeza, sino también en el mundo rural", todo ello "abarcando un extenso marco temporal".

Mientras, la experta egiptóloga y una de las comisarias del proyecto, Isabel Olbés, ha manifestado que "es importante desarrollar los aspectos desde la concepción, el embarazo y el nacimiento, hasta prácticamente la adolescencia, de manera que se pueda ver el desarrollo vital" en el antiguo Egipto.

Así, se aborda "la familia, todo lo que tiene que ver con la fertilidad, el embarazo, el nacimiento, la maternidad, posparto, los primeros meses, la alimentación, la vinculación a las divinidades que están exclusivamente dirigidas hacia el mundo de la infancia, pero también todo lo que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje, las primeras escuelas, los primeros estudios, el mundo lúdico y el ocio", junto a "los juegos y juguetes, la vestimenta, peinados, adornos, joyería y la fase de adolescencia y juventud", y "todo lo que tiene que ver con las enfermedades y la muerte no deseada", ha detallado.

AGENDA PARALELA Y ACCESO

Entre el material que se expondrá, hay cartas, papiros ginecológicos, papiros médicos, sobre temas de adopción, estelas, bastones de marfil, amuletos, joyería, indumentaria, sarcófagos y otros objetos. Será una exposición para llegar a todo tipo de público con distintas actividades, de hecho se prepara una agenda paralela con conferencias de expertos en la materia.

En cuanto al acceso a la exposición, Bellido ha dicho que se estudiará su gratuidad. "A nosotros no nos interesa recuperar la inversión", sino "fomentar la cultura", de modo que "lo primero es que sigamos teniendo grandes exposiciones sobre grandes períodos históricos, que además también esta exposición tiene mucho de divulgativo", ha expuesto el alcalde, destacando que quieren que "tengan un papel muy importante los colegios", como ya lo tuvieron en 'Cambio de Era. Córdoba y el Mediterráneo cristiano', así como "el retorno" a la economía de la ciudad.