Córdoba capital encabeza la bajada del paro de las capitales de provincia andaluzas en octubre

Archivo - Trabajador del PFEA en Córdoba, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, ha mostrado este miércoles su "satisfacción" por la última actualización de datos sobre paro que ha distribuido el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Según los mismos, la provincia de Córdoba se sitúa en la cabeza de la disminución del paro a nivel nacional.

"La estadística refleja una economía dinámica y un tejido productivo en el que conviven pequeñas y medianas empresas grandes compañías de renombre que ya está en Córdoba o deciden instalarse aquí", ha señalado Torrent en una nota, en la que ha señalado como "especialmente positivos" los datos registrados en la capital cordobesa, que cerró octubre con 23.746 personas inscritas en el paro, 301 parados menos que en septiembre.

Esta cifra representa una disminución del 1,25% en tan solo un mes, lo cual sitúa a Córdoba como la capital andaluza donde más baja el paro en términos porcentuales durante octubre. Su descenso del 1,25% encabeza la comparación entre las ocho capitales de provincia, por delante de Jaén, donde se anota una reducción del 1,15%; Sevilla, que registra una reducción del 0,68%, y Huelva, donde el paro ha bajado un 0,51% frente al mes anterior.

La evolución interanual en Córdoba también es positiva. Frente a las 26.816 personas paradas registradas en octubre de 2025, Córdoba tiene ahora 3.070 menos desempleados, lo cual representa un descenso del 11,45%. Al respecto, Torrent ha insistido en que "supone una reducción de más de una décima parte durante los últimos 12 meses, lo cual permite deducir que el mercado laboral de la ciudad empieza a reducir progresivamente su nivel de dependencia a la estacionalidad o a campañas de contratación puntuales, aunque el sector servicios siga siendo una parte fundamental de nuestro tejido productivo".

La delegada de Economía y Hacienda del Ayuntamiento ha admitido que "el ecosistema de crecimiento económico generalizado que los datos muestran en Andalucía favorece también a Córdoba", pero se ha congratulado porque la capital cordobesa lidere la reducción del desempleo. En este sentido, ha insistido en "la necesidad de mantener y reforzar la colaboración institucional a todos los niveles, a fin de continuar mejorando las cifras y seguir reforzando tanto a los emprendedores como a los empresarios ya consolidados".

Además, la concejal ha recordado "la importancia de conservar acciones estratégicas de apoyo al tejido económico desde la administración local, como la formación para el empleo, pues necesitamos que las organizaciones sean capaces de encontrar en Córdoba a los perfiles profesionales que requieren, sin tener que irse fuera".

Con todo, la teniente de alcalde ha mostrado "prudencia, a la espera de conocer la evolución de las cifras de desempleo de los meses venideros". En este caso, Torrent teme que "la desconexión ferroviaria de Andalucía con el resto de España pueda frenar la tendencia de creación de empleo que hoy lidera la ciudad, pues las consecuencias económicas que tendrá la lamentable catástrofe de Urda son todavía imposibles de cuantificar".