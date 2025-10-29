Córdoba cierra parques públicos, el Jardín Botánico, la Ciudad de los Niños y el Zoo por alerta de viento

CÓRDOBA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado el cierre "de forma inmediata" de los parques públicos, así como de las instalaciones del Real Jardín Botánico, la Ciudad de los Niños y el Zoológico, ante la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este miércoles en el que se prevén fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, con nivel amarillo.

Según han destacado desde el Consistorio, este cierre será durante todo el día, en el que está activado el nivel amarillo también por riesgo de lluvias y tormentas, con probabilidades entre el 40 y el 70 por ciento.

En concreto, la zona de la Campiña cordobesa y la capital prevé una precipitación acumulada en una hora de 25 litros por metro cuadrado y de 70 litros por metro cuadrado en 12 horas, a la vez que no se descarta la formación de tornados.