Córdoba cierra el primer mes de Ordenanza de Convivencia con 56 sanciones, la mayoría por consumo o venta de alcohol

Archivo - El teniente de alcalde delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Córdoba ha interpuesto un total de 56 sanciones tomando como base la Ordenanza de Convivencia Ciudadana desde el día 1 de septiembre. Es el balance del primer mes de aplicación de la norma municipal de forma estricta, pues a la imposición de multas le precedió una campaña de dos meses de información y concienciación sobre aquellas actividades y conductas que serían constitutivas de infracción.

Según ha informado el Ayuntamiento, dentro del total de sanciones a las que se ha dado curso administrativo, cerca del 80% guarda relación directa con el consumo de alcohol en vía pública o la venta de bebidas alcohólicas por parte de establecimientos comerciales fuera del horario establecido para ello. Por otra parte, un 10% de las sanciones están referidas a personas que han sido identificadas miccionando en la vía pública.

Por grupos operativos, 34 de las infracciones han sido detectadas por la Unidad de Seguridad Ciudadana y 22 por los agentes de Policía Local de Barrio. Dentro de las intervenciones realizadas, destaca la identificación de cuatro jóvenes como presuntos responsables de un acto vandálico en el entorno de la Mezquita-Catedral, tras presuntamente haberse subido a los postes de mármol situados frente a la Puerta del Perdón del histórico monumento el día 6 de septiembre.

HASTA 3.000 EUROS

El concejal delegado de Seguridad, Jesús Coca, ha insistido en que la Ordenanza de Convivencia sirve de "instrumento jurídico para que la Policía Local pueda perseguir actitudes incívicas que son perjudiciales para Córdoba, para sus barrios y para nuestra reputación como ciudad patrimonial". En este sentido, ha recordado que "las sanciones pueden alcanzar los 3.000 euros en el caso de las infracciones más graves y se tiene especialmente en cuenta la reincidencia".

Al respecto, Coca ha asegurado que "el gobierno municipal seguirá manteniendo una especial vigilancia para evitar el consumo de alcohol en vía pública y el botellón, al mismo tiempo que la protección del mobiliario público". De hecho, ha recordado que está "absolutamente prohibido dañar árboles, hacer grafitis, colocar carteles, folletos o pancartas en la vía pública sin contar con autorización".