Córdoba Ecuestre llevará la esencia de las Caballerizas Reales y el Pura Raza Español a Anducab 2026

Archivo - Imagen promocional del espectáculo 'Pasión y Duende del Caballo Andaluz'. - CÓRDOBA ECUESTRE - Archivo

CÓRDOBA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Córdoba Ecuestre, de la mano del espectáculo 'Pasión y Duende del Caballo Andaluz', llevará la esencia de las Caballerizas Reales y el Pura Raza Español a Anducab 2026, el XXII Concurso Morfológico-Funcional que se celebrará en la localidad jiennense de Andújar del 9 al 12 de septiembre.

Tal y como informa Córdoba Ecuestre en su web, consultada por Europa Press, el espectáculo ecuestre 'Pasión y Duende del Caballo Andaluz' es "una celebración de la rica tradición ecuestre española, especialmente del caballo andaluz, originario de las Caballerizas Reales de Córdoba". El evento combina disciplinas como la doma clásica, la doma vaquera y la alta escuela, integrando también el arte del flamenco, lo que ofrece "una experiencia cultural completa".

La doma clásica se centra en la armonía y precisión entre jinete y caballo, mientras que la doma vaquera refleja las habilidades tradicionales de manejo del ganado en el campo. La alta escuela destaca por movimientos complejos y elegantes, mostrando la destreza y entrenamiento del caballo.

La incorporación de 'Pasión y Duende del Caballo Andaluz' a la programación de Anducab supone un importante atractivo para el certamen, pues constituye "una de las principales propuestas culturales vinculadas al mundo del caballo en España y se ha convertido en una experiencia imprescindible para quienes visitan Córdoba".

La representación tendrá lugar el sábado 12 de septiembre, a las 22,00 horas, ofreciendo al público de Anducab una producción que une tradición, arte y excelencia ecuestre en un formato capaz de acercar la cultura del caballo a espectadores de todas las edades.

Con iniciativas como esta, Córdoba Ecuestre continúa impulsando alianzas estratégicas con instituciones y certámenes especializados para proyectar el origen, la historia y la excelencia del Caballo Español, reforzando el papel de las Caballerizas Reales como cuna de esta raza universal y referente internacional de la cultura ecuestre.