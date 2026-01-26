Córdoba Ecuestre se une con el Imdeec para aumentar su proyección internacional

Archivo - Espectáculo ecuestre. - CÓRDOBA ECUESTRE - Archivo

CÓRDOBA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Córdoba Ecuestre y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), con el objetivo de situar al sector ecuestre cordobés a la vanguardia, se han aliado en un proyecto de transformación digital con el objetivo de aumentar la promoción nacional e internacional del espectáculo ecuestre y de la ciudad de Córdoba.

Según ha indicado la asociación en una nota, desde las Caballerizas Reales, Córdoba Ecuestre trabaja "de forma continuada para que tradición, espectáculo y turismo convivan durante todo el año", consolidando el sector ecuestre como "un eje cultural y económico estratégico" para la ciudad de Córdoba.

Este modelo, implementado desde 2010 en las Caballerizas Reales, combina de forma pionera el espectáculo en vivo, la formación especializada, la promoción exterior y la internacionalización del caballo andaluz. En este proceso de crecimiento y consolidación, el Imdeec desempeña "un papel fundamental".

Esta colaboración estratégica, que se extiende desde hace años mediante diversos convenios y acciones conjuntas, ha contribuido a la promoción nacional e internacional del espectáculo ecuestre y de la ciudad. Ahora, ambas entidades han presentado un nuevo paso dentro de esta alianza, destinado a situar al sector ecuestre cordobés a la vanguardia tecnológica.

El proyecto actual de transformación digital se articula en tres ejes fundamentales la innovación en contenidos y marketing digital; las experiencias inmersivas con realidad virtual y tours, y, por último, la modernización de la gestión y atención al usuario. En concreto, el primer eje comprende la "integración de Inteligencia Artificial aplicada a la fotografía y a la producción de vídeos de alta calidad, junto con una renovada campaña de marketing digital orientada a mercados internacionales clave, aprovechando la experiencia previa de ambas instituciones en promoción exterior".

En lo que respecta a las experiencias inmersivas se quiere incorporar tecnologías de última generación, "como tours virtuales y realidad virtual" que permitan "conocer las Caballerizas Reales y el arte ecuestre desde una perspectiva totalmente nueva, rompiendo barreras físicas y temporales".

Por último, en cuanto a la modernización de la gestión y atención al usuario, se busca implementar "nuevos sistemas de control de accesos y la instalación de tótems digitales de autoservicio, que permitirán una interacción autónoma, ágil y moderna con los servicios de Córdoba Ecuestre".

Desde el Imdeec han subrayado la importancia de apoyar "iniciativas que no solo refuerzan la identidad cultural de Córdoba, sino que también generan desarrollo económico a través de la innovación". Por su parte, Córdoba Ecuestre ha destacado que esta colaboración continuada es "un paso decisivo para convertir la tradición ecuestre y el magnífico patrimonio de las Caballerizas Reales en un referente de modernidad y excelencia turística global".