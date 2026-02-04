Córdoba no registra incidencias reseñables y las parcelaciones vigilan el río Guadalquivir en nivel naranja

El río Guadalquivir presenta una importante crecida de caudal a su paso por Córdoba capital tras haber sido barrida por la borrasca Leonardo. A 4 de febrero de 2026 en Córdoba (Andalucía, España). - Madero Cubero - Europa Press

CÓRDOBA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha manifestado que la jornada de este miércoles "se desarrolla dentro de una calma tensa", de manera que "hay dos ámbitos en el paso del río de borrasca Leonardo, como son las incidencias en la ciudad, que, afortunadamente, el paso no está siendo dañino", dado que "está lloviendo de forma continua, pero no fuerte, y las rachas de viento no están siendo excesivas". Por tanto, "es una jornada relativamente tranquila y sin numerosas incidencias, ninguna grave", ha valorado.

"Y luego hay otro ámbito, que es el de la vigilancia de los cauces de arroyos y ríos", donde hay "un dispositivo especial en Majaneque, donde el otro día ya se rompió un talud, que se ha arreglado y por ahora está aguantando", ha dicho Bellido, quien ha comentado que "hay allí presencia de personal de Infraestructuras, que ha actuado también cortando ya un acceso al barrio, que es el que podría tener riesgos si el arroyo llegara otra vez a desbordarse, pero ahora mismo está controlado".

También, "hay una pequeña incidencia en la carretera de Alcolea, a la altura de La Lancha, donde el río sí se ha desbordado algo, pero también se trabaja desde Infraestructuras para intentar canalizarlo y que pueda desaguar sin afectar a las viviendas de forma importante", ha detallado el primer edil.

Al respecto, ha aseverado que están "muy vigilantes del río Guadalquivir, que sigue creciendo", de forma que pasadas las 13,00 horas estaba "en un nivel naranja y subiendo", a lo que ha agregado que "la confluencia del Guadajoz con el Guadalquivir también sigue subiendo". "Ahora mismo está controlado", ha afirmado, para apuntar que celebrarán una reunión con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

En este caso, ha recordado que este martes hubo reuniones con los vecinos, tanto en El Higuerón, como en Majaneque y en Alcolea, con todos los entornos de urbanizaciones, donde hay "presencia constante, con un punto informativo, con presencia policial y de Protección Civil", al tiempo que ha indicado que están "muy vigilantes en espera de que no haga falta activar planes de evacuación".

"VIGILANTES, PORQUE ESTO NO PARA"

En palabras del regidor, "por ahora está aguantando la situación y estamos esperando que este primer envite del río de borrasca húmedo que está entrando en la Península Ibérica pase", aunque ha remarcado que seguirán "vigilantes, porque esto no para, y habrá que estar atentos también para el fin de semana".

Mientras, Bellido ha insistido en "la colaboración de todas las instituciones y ciudadana, simplemente en cuidarnos, en no acercarnos a cauces de arroyos que pueden tener crecidas muy rápidas de un momento a otro con la lluvia, porque son más imprevisibles, y no acercarnos a las riberas de los ríos, porque en estos momentos puede haber un problema puntual que puede pillar en un mal momento y tener consecuencias que nadie quiere".