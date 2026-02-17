Córdoba posiciona su alto valor patrimonial como destino turístico ante un mercado turco que está en crecimiento

Marian Aguilar (centro), durante su participación en las Jornadas Profesionales organizadas por Turespaña en Estambul (Turquía). - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Turismo (Imtur) de Córdoba participa desde ayer lunes y hasta mañana miércoles en las Jornadas Profesionales organizadas por Turespaña en Estambul (Turquía), "una acción estratégica orientada a consolidar la presencia de España en el mercado turístico turco", que está en crecimiento, y a posicionar en el mismo "destinos culturales de alto valor patrimonial como Córdoba".

La iniciativa, según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota, se enmarca en "el creciente interés del mercado turco para España, favorecido por la mejora de la conectividad aérea entre ambos países".

Así, "la reciente apertura de vuelos directos entre Turquía y Andalucía, a través de los aeropuertos de Sevilla y Málaga, que se suman a las frecuencias ya existentes desde Madrid, facilita la llegada tanto de turistas turcos, como de viajeros procedentes de Asia y Oriente Medio, a través del hub internacional de Estambul". Esta conectividad "refuerza las oportunidades" para Andalucía y, "especialmente, para destinos con un destacado patrimonio andalusí, como Córdoba".

Las Jornadas Profesionales, a las que asiste la teniente de alcalde delegada de Turismo del Consistorio cordobés, Marian Aguilar, cuentan con la participación de cerca de 100 agentes de viajes, asociaciones profesionales, mandos intermedios de turoperadores, aerolíneas, periodistas e influencers, además de representantes de la Embajada y de 31 destinos y empresas españolas.

Este foro, según ha indicado Aguilar, "nos permite establecer contactos directos, generar alianzas comerciales y fortalecer la imagen de Córdoba como destino competitivo dentro del mercado turco, que está en crecimiento, con datos que nos dicen que cerca de 700.000 turistas de esa nacionalidad visitan España al año".

Con esta acción, según ha apuntado la delegada, "Córdoba continúa implementando su Plan de Acción 2026, en el que la colaboración con Turespaña constituye una de las líneas estratégicas fundamentales". Aguilar ha anotado que Turquía "figura en el citado Plan por su capacidad de crecimiento y por la posición diferencial que Córdoba puede ofrecer frente a otros destinos, gracias a su singularidad patrimonial, su autenticidad y su excelencia cultural".

La presencia en Estambul supone, por tanto, "un paso más en la estrategia de internacionalización del destino, orientada a diversificar mercados emisores, aumentar el impacto económico del turismo y consolidar a Córdoba como referencia cultural en el ámbito internacional", según ha manifestado la delegada.

El mercado turco destaca por su elevado gasto medio en destino, con unos 350 euros diarios de media, y su significativo potencial de crecimiento. Además, "el incremento de llegadas a Sevilla y Málaga mejora la accesibilidad a Córdoba, impulsando escapadas culturales y estancias en ciudades andaluzas bien comunicadas por carretera o tren".

"La oferta patrimonial de la ciudad, con referentes universales, como la Mezquita-Catedral y su casco histórico, constituye un atractivo de primer nivel para un perfil de visitante interesado en cultura, historia, gastronomía y experiencias singulares", ha concluido Aguilar.