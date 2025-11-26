Córdoba registra la cifra más alta de personas en situación de 'sinhogarismo' desde 2015, con 447

Presentación de los datos de personas en situación de 'sinhogarismo' en Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La capital cordobesa registra un total de 447 personas que viven en situación de 'sinhogarismo', la cifra más alta registrada desde que se realiza el informe sobre esta situación, desde 2015, cuando se registraron 245 personas, mientras que en 2024 eran 371 personas.

Los datos los han facilitado este miércoles en rueda de prensa la delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, y la directora del área de Inclusión de la Universidad de Córdoba (UCO), Carmen Cruz, ante el Día de las Personas Sin Hogar, y la edil ha explicado que son "personas, como cada uno de nosotros, que por distintos motivos en su vida, unos de un ámbito y otros de otro, están en una situación de calle, de no tener un techo donde dormir o estar en infraviviendas que muchas veces no tienen los requisitos mínimos". Este jueves se desarrollan unas jornadas en la Facultad de Ciencias de la Educación, con distintas mesas de trabajo.

Entretanto, Cruz ha aclarado que "lo importante es lo que significa ese número y lo que hay detrás, personas". La Universidad asume el diseño y análisis y "refuerza el rigor metodológico y la labor realizada por la Red CoHabita desde 2015", tras un trabajo coordinado de 17 entidades sociales, "el despliegue más amplio hasta la fecha realizado".

Conforme a los datos, ha asegurado que "se confirma que el 'sinhogarismo' en la ciudad mantiene una tendencia alta sostenida, coherente con la evolución observada en el conjunto del Estado, que está en las mismas circunstancias, porque las dificultades de acceso a la vivienda y la precarización residencial están aumentando en general en toda España".

"EL NÚCLEO MÁS EXTREMO"

En concreto, un total de 197 personas, un 44%, se encuentran en situación de sin techo, que viven en la calle o utilizan dispositivos nocturnos de emergencia, frente a 173 el año anterior, algo que "indica que el núcleo más visible y más extremo del 'sinhogarismo' persiste y se consolida", ha advertido.

Además, 161 personas, un 36%, están en situación de casas de acogida o alojamientos de apoyo. "Estos recursos cumplen una función imprescindible de contención social, pero no son soluciones estables, sino temporales", ha precisado, avisando que "la presión constante sobre la red de recursos".

Y un total de 89 personas, un 20%, se encuentra en situación de vivienda insegura o inadecuada, sin contratos, alojamientos en riesgo de desalojo e infraviviendas como trasteros o cocheras, siendo este grupo "el que más crece proporcionalmente", ha enfatizado, para apuntar que "son las situaciones menos visibles, porque no están en la calle, pero ya muestran procesos tempranos o intermedios de exclusión que pueden desembocar en pérdida total de la vivienda".

MÁS HOMBRES

En cuanto a otras características, ha señalado que "el recuento confirma lo que a nivel nacional e internacional viene sucediendo, que es una sobre representación masculina", de manera que "el 82,6% son hombres, frente al 17,2% de mujeres".

"Esto no implica que las mujeres suframos menos del 'sinhogarismo', sino que significa que estamos en otras formas de 'sinhogarismo' que son más invisibles, que se llama el 'sinhogarismo' oculto", ha apuntado, citando como ejemplos casos de "víctimas de violencia hasta situaciones muy precarias, pero se evita a toda costa llegar a las formas más visibles y más peligrosas para nosotras".

En términos de edad, ha referido que "destaca mucho la presencia de personas jóvenes", de modo que "una de cada cuatro personas tiene menos de 30 años", por lo que "confirma la creciente dificultad de la juventud para acceder y mantenerse en una vivienda en un contexto de precios muy elevados de alquiler y de precariedad laboral".

No obstante, ha aseverado que "el tramo más numeroso continúa siendo el de entre 45 y 65 años, un 42,1%, un grupo marcado por trayectorias prolongadas de vulnerabilidad, con especial dificultad de reincorporación laboral y con erosión prolongada de redes familiares y comunitarias".

En el nivel educativo, "que es otro indicador muy relevante y muy llamativo", ha mencionado que "el 73,8%, es decir, tres de cada cuatro de las personas no ha superado los estudios obligatorios". A su juicio, "ello subraya la importancia de políticas públicas que aborden la exclusión desde un enfoque integral y preventivo".

Con respecto a la nacionalidad y dinámicas residenciales, ha afirmado que "por primera vez desde que se realiza el recuento en Córdoba, las personas extranjeras superan ligeramente a las españolas". Hay un 53,2% de personas extranjeras frente al 46,8%. "Este cambio es coherente con lo observado en otras ciudades españolas y no refleja oleadas, llegadas recientes ni factores culturales", ha expuesto, para manifestar que "refleja desigualdades estructurales en el acceso a la vivienda, la estabilidad laboral y la documentación".

En contraste, "la población española presenta un mayor arraigo territorial", ha afirmado, para añadir que el 81% lleva más de un año en Córdoba, "lo que sugiere procesos de cronificación local asociados al deterioro de redes familiares, salud o empleo". En conjunto, "algo más de la mitad de las personas encuestadas está empadronada en Córdoba, un 55%, lo que indica un grado relevante de vinculación formal con la ciudad y, en principio, un mejor acceso a determinados recursos y prestaciones de carácter local".

Asimismo, ha indicado que "la nacionalidad marroquí representa el 25,3% de personas", algo que "no debe entenderse como un fenómeno cultural, ni excepcional, ni individual, sino que ese peso debe entenderse en el marco de que esa es la nacionalidad que históricamente ha tenido más presencia en Andalucía y que tiene una mayor exposición a discriminación residencial y laboral", ha analizado, para apostillar que "se constata la existencia de más de 30 nacionalidades diferentes".

POLÍTICAS DE PREVENCIÓN

Por otra parte, ha dicho que "otro dato relevante es la cronificación de las dificultades residenciales", de forma que "casi el 60% de las personas acumula más de un año en esta situación y un 19% supera los cinco años". "Esta tendencia, que también se observa en el conjunto del Estado, refuerza la necesidad nuevamente de políticas de prevención, acompañamiento continuado y acceso a vivienda estable", ha expresado.

Entre otros resultados, "que todavía son preliminares y que necesitan de mayor profundidad para entender bien qué significa", se encuentra que "un 21,5% de las personas encuestadas declara tener una discapacidad reconocida". "Esto es el triple de la población normal, lo que podría sugerir desde un enfoque interseccional que hay situaciones de vulnerabilidad acumuladas", ha agregado, entre otros datos facilitados.

En cuanto al uso de servicios básicos como centro de día, duchas y lavandería es del 57,5% y los comedores sociales con un 47%, siendo "los más utilizados", mientras que "el menos utilizado, con un 1,3%, es la oficina de vivienda para ayudas al alquiler o vivienda pública", de modo que "es un claro punto de mejora", ha avisado.

Como conclusión general, ha resumido que "el recuento de 2025 evidencia que el 'sinhogarismo' en Córdoba es un fenómeno estructural, complejo y multidimensional ligado a patrones de precariedad residencial, desigualdad social y falta de acceso a vivienda asequible", al tiempo que ha subrayado que "estas tendencias son coherentes con lo que se observa a escala nacional".

UNA GUÍA

La concejal ha declarado que espera que este informe "pueda servir de guía a la hora de fortalecer distintos ámbitos dentro del 'sinhogarismo' de la ciudad", tras "un trabajo muy exhaustivo".

Al hilo, ha presentado la guía de recursos sociales para personas sin hogar, con recursos que se ponen en marcha, sea habitacional, de alimentación o de ropa, entre otros.