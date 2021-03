Córdoba renueva su permanencia en la Red de Ciudades de Cine de Andalucía

CÓRDOBA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) de Córdoba, Isabel Albás (Cs), y la directora de Andalucía Film Commission, Piluca Querol, han suscrito este martes el convenio por el que la capital cordobesa renueva su permanencia a la Red de Ciudades de Cine de Andalucía, por cuatro años prorrogables a otros tantos más.

La continuidad de Córdoba en la Red de Ciudades de Cine de Andalucía Film Commission tiene como objetivo "promocionar la imagen de la ciudad en el ámbito de la industria audiovisual nacional e internacional, impulsando a través de la red la captación de rodajes en la ciudad", según han resaltado en rueda de prensa, donde Albás ha advertido de que "el sector del turismo atraviesa uno de los peores momentos de su historia" debido a la pandemia.

Por tanto, se pretende la participación de las pequeñas y medianas empresas locales de sectores tan distintos como el hotelero, la restauración y servicios diversos de la producción audiovisual.

Al respecto, han valorado que la ciudad "aúna condiciones excepcionales para ser escenario del rodaje de producciones audiovisuales, tanto de carácter nacional como internacional".

Así, han destacado que "el rico patrimonio monumental y cultural que atesora la ciudad es un reclamo inigualable para esta industria, además de ser una ciudad con cuatro Patrimonios de la Humanidad, como son la Mezquita-Catedral, el casco histórico, el yacimiento de Medina Azahara y los patios".

Todo ello, según han apuntado, "le imprime una idiosincrasia muy atractiva y singular, con múltiples opciones desde el punto de vista audiovisual". "Sus calles y plazas, llenas de encanto e historia, su rica gastronomía, la figura predominante del caballo de pura raza español y la diversidad de su entorno natural hacen de Córdoba un destino de excepción", han subrayado. Durante 2020 se han atendido más de 20 solicitudes de rodaje en la capital, tras las 46 de 2019 y en éste ya van siete.

Además, la edil ha explicado que actualmente están en pleno proceso de redacción de un pliego para "dotar a la Córdoba Film Office de un banco de imágenes y recursos videográficos de calidad, de cara a presentar una oferta relevante para la captación de rodajes y proyectos audiovisuales".

LA RED

En concreto, la red creada por Andalucía Film Commission agrupa a municipios y diputaciones andaluzas y en estos años de trabajo se ha convertido en la red más amplia de España.

Precisamente la actuación conjunta ha permitido que "Andalucía constituya un destino de primer nivel para el rodaje de todo tipo de obras audiovisuales, lo que ha facilitado la generación de empleo cualificado, la creación de riqueza en varios sectores y la potenciación de su imagen en el ámbito audiovisual con la rentabilidad turística que ello supone".

Andalucía Film Commission (AFC) tiene como objetivo promocionar el territorio andaluz como escenario de rodajes. Desde 1998, AFC a través de su red, facilita el acceso de las productoras locales, nacionales e internacionales a toda aquella información necesaria para la realización de un rodaje en Andalucía, asesorando sobre la gestión de permisos y obtención de ayudas e información sobre la amplia oferta de profesionales y servicios disponibles en el territorio.

Asimismo, ha llevado a cabo una "intensa" actividad de promoción del territorio de Andalucía en mercados y festivales audiovisuales de todo el mundo y asesorando en este tiempo rodajes de todo tipo de obras audiovisuales, cine, programas de televisión, documentales, 'spot' publicitarios, fotografía promocional, etcétera, que "han hecho de Andalucía un destino de primer orden".

PLAN TURÍSTICO, PRESUPUESTO Y FITUR

En cuanto al Plan Turístico de Grandes Ciudades, la también delegada de Turismo ha explicado que "los anteriores responsables del gobierno, en este caso Pedro García no se comprometió realmente de una forma firme para llevar a cabo la ejecución del convento Regina, con unos 176.000 euros de más de un millón presupuestado, ni el Templo Romano, con un 48 por ciento ejecutado".

Igualmente, ha precisado que "la Junta de Andalucía ha dicho ahora en la justificación que lo llevado a cabo en el convento no se puede conceptualizar como de uso turístico", de modo que supone "una serie de importes económicos que no se van a poder acoger a la subvención", al tiempo que "hay parte de la subvención de la Junta que no se ha invertido y habrá que devolverla".

Frente a ello, ha defendido "el trabajo muy al detalle" de la actual Delegación de Turismo, "porque había facturas donde no hacían referencia al Plan Turístico de Grandes Ciudades", por lo que ha sido "bastante compleja" la justificación, después de que la Junta alegó que "era imposible" una prórroga más tras "cinco".

Sobre el presupuesto del Imtur, Albás ha informado de que "se queda prácticamente similar en cuanto a las cifras" de 2020, donde "la apuesta es la promoción" para "ser lo más atractivos que se pueda para que cualquier persona que decida viajar elija Córdoba", a lo que se unen "subvenciones para asociaciones que dependen del sector".

Y en relación a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se prevé celebrar en mayo en Madrid, la edil considera que "hay que repetir un 'showcooking' como en 2020, porque la gastronomía es una súper fortaleza de la ciudad y la provincia", a la vez que ha defendido "ir de la mano con las siete denominaciones de origen", entre otros aspectos que ha resaltado, como "hacer otra actividad más" en la cita.