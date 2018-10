Córdoba.- Sucesos.- El accidente mortal en las obras de la autovía se habría evitado con una cámara, según CC.OO

Actualizado 22/08/2007 19:34:21 CET

CÓRDOBA, 22 Ago.

CC.OO cree que el accidente laboral que ayer costó la vida a un técnico de seguridad de las obras de la Autovía de Andalucía, en la capital cordobesa, pudo haberse evitado con la previa instalación de cámaras para cubrir los ángulos muertos de visión trasera en los camiones tipo 'dumper', como el que atropelló ayer al maniobrar marcha atrás a F.P.C., de 40 años.

En declaraciones a los periodistas, el secretario de Salud Laboral de CC.OO en Córdoba, Antonio Ortega, afirmó que el accidente de ayer "pudo evitarse" con la aplicación de medidas de seguridad de carácter preventivo como la indicada, instalando cámaras fijas en la parte trasera de los mencionados camiones de gran tonelaje, con capacidad para mover grandes cantidades de tierra.

Ortega quien hizo estas declaraciones hoy, durante la ya habitual concentración, que convocan los sindicatos UGT y CC.OO ante la Subdelegación del Gobierno en Córdoba cada vez que se produce una muerte en accidente laboral, recordó que con el de ayer son ya 12 los trabajadores fallecidos, cuatro de ellos 'in itinere', en lo que va de año en la provincia cordobesa.

El sindicalista también subrayó que la empresa adjudicataria de las obras de la autovía donde ayer se produjo el accidente mortal, Dragados y Construcciones, suma ya "cuatro accidentes mortales en los últimos dos años", dos de ellos en las obras de construcción de la futura presa de El Arenoso, y dado que se trata de una empresa "con gran capacidad económica, hay que exigirle que extreme las medidas de seguridad", aunque reconoció que en el accidente de ayer se produjeron una serie de circunstancias desafortunadas.

En este mismo sentido se expresó ya el secretario de Salud Laboral del sindicato UGT-Córdoba, Manuel Torralba, quien aseguró que el siniestro fue "un caso de mala suerte, como consecuencia de un cúmulo de circunstancias, siendo difícil que se pueda hablar de negligencia", ya que el trabajador "estaba precisamente cambiando algunas señales para ampliar el perímetro de seguridad, antes de la llegada de los obreros y para que éstos no corrieran ningún riesgo por el paso de los grandes camiones como el que fatalmente le atropelló".

Al parecer, según relató el sindicalista, el conductor del inmenso camión había estado repostando combustible cuando, sobre las 7.45 horas de ayer y en el recinto de la obra, dio marcha atrás, "pensando probablemente, al no haber llegado todavía los obreros, no habría nadie en su trayectoria, y dada la poca visibilidad que permiten estos camiones, no vio a este profesional de la seguridad, que inexplicablemente tampoco se percató del avance del camión, o quizás pensó que no llegaría hasta donde él estaba".

Torralba, además, destacó el hecho de que el fallecido "era un profesional reconocido, al que siempre le ha caracterizado su celo desmedido por la seguridad, yendo muchas veces más allá de lo que la normativa exigía, precisamente como estaba haciendo", cuando fue atropellado por el camión.