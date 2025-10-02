El cordobés José Manuel Belmonte despliega cuatro décadas de maestría escultórica en Madrid

José Manuel Belmonte e Isabel Albás en la mayor retrospectiva dedicada hasta la fecha al escultor cordobés, en Madrid. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

El Centro Cultural Casa de Vacas del Parque del Retiro de Madrid, uno de los espacios culturales mas visitados de España, acoge desde la tarde de este jueves la exposicion 'Forma y fondo. Cuarenta años de escultura de José Manuel Belmonte', la mayor retrospectiva dedicada hasta la fecha al escultor cordobés.

La muestra, comisariada por el periodista y gestor cultural Félix Ruiz Cardador, reúne 60 piezas entre esculturas y relieves que recorren las diferentes etapas de la trayectoria del artista y puede visitarse hasta el domingo 26 de octubre.

Segun ha explicado el comisario, se trata de una de las exposiciones más amplias y representativas de Belmonte, que permite apreciar tanto su virtuosismo técnico, como su profundo compromiso social, con series como Alma, Los hombres pájaro, El recreo de los ausentes, Custodios, El cuerpo del pecado o Bestiario, además de piezas emblemáticas como El vuelo de Julia, Pan o Tirititrán.

La muestra forma parte del proyecto Córdoba es Arte, desarrollado por la Asociación Córdoba Acción con el apoyo del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) y que tiene como objetivo la promoción de artistas cordobeses en el exterior.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha destacado durante la conferencia de prensa de presentación celebrada este jueves la relevancia de la figura del escultor en el panorama artístico actual. "La obra de José Manuel Belmonte es la de uno de los artistas clave que ha dado Córdoba en las últimas décadas", ha señalado, recordando que esculturas públicas como La Regaora o el monumento a Juan de Mesa "forman ya parte de nuestro paisaje urbano y de nuestra identidad colectiva".

La responsable municipal ha añadido que "la muestra permite ver la pasión por el oficio durante cuatro décadas y la sensibilidad de un creador que emociona, tanto en la representación estética de la figura humana, como en el abordaje de temas sociales de gran calado, como la violencia de género o la fragilidad ante las enfermedades".

Igualmente, ha subrayado la serie El Recreo de los Ausentes, dedicada al Alzheimer, que cobra un sentido especial cuando se ha celebrado hace unos días el Día Mundial que recuerda la lucha contra esta enfermedad: "Conmueve y nos interpela".

HUMOR, IRONÍA Y CERCANÍA

Al mismo tiempo, ha apuntado Albás, "otras obras reflejan el humor, la ironía y la cercanía de Belmonte a su paisaje humano más próximo: sus amigos cordobeses, muchos de los cuales han posado como modelos a lo largo de los años y que hoy también lo acompañan en Madrid", a lo que ha agregado que "esta exposición es un homenaje a Córdoba y a su talento artístico".

La primera teniente de alcalde y presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico (Imdeec), Blanca Torrent, también se ha referido este jueves a esta exposición, que cuenta con apoyo economico de su area gracias a una subvención de la línea de concurrencia competitiva ESAL2024.

Ha valorado la muestra antológica del escultor cordobés en Madrid como un motivo de "profunda satisfacción y un ejemplo del talento local". Torrent ha remarcado que "el hecho de que la obra de nuestro gran escultor José Manuel Belmonte llegue al corazón cultural de Madrid con una retrospectiva tan ambiciosa es un motivo de inmenso orgullo para toda Córdoba". "Belmonte es un ejemplo vivo del talento excepcional que nace y se desarrolla en nuestra tierra", ha dicho.

"CULTURA Y MOTOR ECONÓMICO"

Asimismo, la presidenta del Imdeec ha destacado que esta cita demuestra que "Córdoba es cultura y motor economico indiscutible" y ha informado de que, en este año, el Ayuntamiento ha trabajado en una línea concreta para fomentar a artistas y artesanos, incluyendo pintores, escultores, ceramistas, grabadores y artistas de arte sacro, para que puedan dar a conocer su obra a nivel nacional e internacional.

"La exposicion de Belmonte en Madrid ejemplifica perfectamente el objetivo de esta línea, que persigue que nuestro talento no se quede en casa, sino que conquiste nuevos mercados", ha ensalzado, para apostillar que "el hecho de que un artista cordobés lidere la agenda cultural en la capital española es la mejor promoción posible para todo el ecosistema creativo que bulle en Córdoba, que es talento y cultura y, por tanto, el apoyo a los profesionales del sector es indiscutible".

MOMENTO DECISIVO EN LA CARRERA

Por su parte, José Manuel Belmonte ha reconocido que esta retrospectiva supone un momento decisivo en su carrera: "Para mí, esta muestra es la exposición más importante de mi vida y significa la oportunidad de exponer en uno de los espacios culturales más visitados de España, con promedios que superan los 30.000 visitantes por exposición".

Así, el escultor ha agradecido al Ayuntamiento de Madrid, "que acogió con interés este proyecto hace ya casi dos años", y ha expresado su gratitud hacia María Dolores Chamero, directora de Casa de Vacas, "por su implicación personal en todo el proceso".

También ha tenido palabras de reconocimiento hacia su ciudad natal: "Quiero agradecer a Córdoba, a través del Ayuntamiento y del Imdeec, que ha hecho posible este proyecto con su apoyo económico". Belmonte ha recordado la colaboración de la Diputación de Córdoba, a través de la Fundación Rafael Botí, así como el de colaboradores privados como el Restaurante El Churrasco, La Casa Azul y la Fundación Arcilla.

El escultor ha insistido en que esta exposicion es fruto de un trabajo colectivo: "Sin el esfuerzo del comisario y del equipo de montadores, transportistas e iluminadores de Córdoba y Madrid no hubiera sido posible". Y ha concluido con un agradecimiento personal: "Mi gratitud es también para mi familia, por su paciencia y comprensión, y para todas las amistades que se han desplazado hasta aquí, muchas desde Córdoba, para compartir conmigo este día. Esta exposición es también suya".

EL ARTISTA

José Manuel Belmonte, nacido en 1964, es una de las figuras más destacadas del arte figurativo contemporáneo en Andalucía y España. Formado en la Escuela de Artes y Oficios Mateo Inurria y en Italia, fue discípulo del maestro Antonio Gallardo Parras y desde joven mostró un talento excepcional por la escultura.

A lo largo de su carrera, ha obtenido importantes premios como el Jacinto Higueras, el Premio Figurativas del MEAM de Barcelona y la Medalla de Andalucía. Su obra, de fuerte carga emocional y social, ha sido expuesta internacionalmente en ciudades como Shanghai, Bruselas, Nuremberg y Singapur, y en España en centros de arte y galerías de Madrid, Valencia, Zaragoza, La Coruña y Barcelona.