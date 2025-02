La cordobesa Ana Arévalo logra la mención de honor en el Festival de Cine de Europa del Este por 'La última lágrima'

CÓRDOBA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cordobesa Ana Arévalo, que ya ganó el premio a mejor actriz en el RIFF de la India por su interpretación en el cortometraje 'La última lágrima', ahora ha conseguido una mención de honor en el Festival de Cine de Europa del Este de Rumanía, igualmente por su papel en dicho corto, dirigido por el también cordobés Juan Antonio Chavero, director y guionista del largometraje 'La Sombra', actualmente disponible en Amazon Prime Video, y que ya ha iniciado el rodaje de su secuela, 'La Luz'.

En concreto y según ha informado en una nota remitida a Europa Press el propio cineasta y escritor cordobés, fue el pasado diciembre cuando realizó el citado cortometraje, creado junto a la escritora Marta Navarro y que, según ha explicado Chavero, "es una historia de amor imposible con algún toque de fantasía, clave para la trama, con temas tan importantes como el romance a través de la muerte o los sentimientos como fuerza universal".

El corto, protagonizado por Ana Arévalo y Gonzalo Cortés, lleva ya ocho selecciones oficiales y dos premios en festivales de todo el mundo y, según ha asegurado Chavero, "esto es solo el principio de lo que se vaticina como una de nuestras obras más universales, ya no solo por sus temas centrales, si no por la energía y sentimientos tan únicos que se formaron dentro y fuera del rodaje y que por los eventos, 'feedback' y resultados en festivales, vemos con cariño y felicidad como todo eso llega al corazón de la gente. La labor puramente emocional de Ana y Gonzalo fueron esenciales para eso, y va quedando demostrado".

Para el director, los festivales siempre han sido "una herramienta para, no solo dar a conocer nuestro trabajo y pasión por todo el mundo, si no para que los resultados hablen por si solos. Siempre hemos tenido más apoyo en el extranjero, sin negar que nos sentimos muy queridos en nuestra ciudad, aunque sobre todo por los medios y la gente que nos sigue y comenta en el día a día. Las redes sociales y todo el escaparate 'on line', son la gasolina para el cine de guerrilla, que necesita caminos alternativos a las escuelas caras o las herencias audiovisuales, siempre que se sepan manejar, claro está".

Juan Antonio Chavero y su equipo ya se encuentran con el rodaje de 'La Luz', su segunda película, la cual es una secuela con identidad propia de 'La Sombra', y que comenzó su epopeya el pasado 30 de enero en el Palacio de Congresos de Córdoba. Mientras, el cortometraje 'La última lágrima', continúa con su distribución.