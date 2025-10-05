La cordobesa Mariló Torres, primera española candidata a astronauta comercial en Titan Space Industries

CÓRDOBA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La astronauta análoga y piloto Mariló Torres, natural de Córdoba, ha sido seleccionada como primera española candidata oficial a astronauta comercial/privada en la promoción Space Class 2025 de la compañía aeroespacial estadounidense Titans Space Industries Inc.

Según explica la propia astronauta, a partir de 2026, se embarcará en un programa de preparación integral de dos años conducido por un equipo de especialistas bajo la dirección del veterano astronauta de la NASA William McArthur, reconocido por su amplia experiencia en misiones del programa de transbordadores y expediciones a la Estación Espacial Internacional, junto con los expertos en formación espacial Dr. Vladimir Pletser y Dra. Mindy Howard. De superar esta capacitación inicial y ser considerada apta, pasará en 2028 a una segunda fase "más exigente y cualificada" que la instruirá de cara a una misión específica.

Con el objetivo en el horizonte de comenzar las operaciones de vuelos espaciales orbitales en 2029, por el momento combinará este intenso proceso formativo con sus misiones análogas de investigación científica y sus compromisos laborales como funcionaria de una administración pública.

Se trata de la primera persona de nacionalidad española reclutada oficialmente para recibir entrenamiento como astronauta por una empresa privada, fuera de las agencias espaciales gubernamentales nacionales e internacionales.

AVIÓN REUTILIZABLE

Titans Space Industries es una empresa con sede en Orlando (Florida) dedicada al desarrollo de infraestructuras para la exploración del espacio cis-lunar y comprometida a convertir el cosmos en un lugar accesible para todos. Trabaja en diversos programas de vuelos entre los que se incluyen los tripulados, el transporte de carga y la experimentación, todo ello con el objetivo de liderar el camino para hacer realidad los viajes espaciales para millones de personas en todo el mundo y cambiar por completo el paradigma de turismo espacial.

Su avión reutilizable Titans no será actuado a través de cohetes de lanzamiento vertical, sino que despegará y aterrizará horizontalmente, al igual que una aeronave. Otra de sus singularidades la constituye el sistema de propulsión multimodo, que transiciona distintas formas de motorización en cada etapa de vuelo, según las condiciones, para maximizar la eficiencia del empuje y la aerodinámica en todo el espectro de velocidades y altitudes.

Mariló Torres, primera mujer astronauta análoga profesional de España, ha realizado misiones espaciales simuladas a través de cinco expediciones en España, Hawaii, Polonia y Brasil, llevando a cabo experimentos científicos y formando parte de estudios y proyectos de organismos como la Agencia Espacial Europea. Este año recibió el Premio Mujer y Poder en la categoría de ciencias otorgado por la World Press Agency.