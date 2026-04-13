El Coro Escolar de St Hugh's de Oxford ofrece un concierto gratuito en la Iglesia del Juramento de San Rafael de Córdoba

Cartel del concierto gratuito del Coro Escolar de St Hugh's de Oxford en la Iglesia del Juramento de San Rafael de Córdoba. - CENTRO INTERPRETACIÓN JURAMENTO SAN RAFAEL

CÓRDOBA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia del Juramento de San Rafael acogerá el próximo 16 de abril a las 16,00 horas un concierto extraordinario a cargo del Coro Escolar de St Hugh's (Oxford), una formación juvenil "de reconocido nivel que ofrecerá un programa musical variado y de gran calidad en un entorno único".

Tal y como ha emitido el Centro de Interpretación del Juramento de San Rafael, el concierto contará con entrada gratuita hasta completar aforo, una "oportunidad excepcional" para que cordobeses y visitantes disfruten de una "experiencia musical y espiritual en uno de los espacios más singulares de la ciudad".

Por su parte, el rector de la Iglesia del Juramento de San Rafael, Fernando Cruz-Conde, ha animado a la ciudadanía a asistir a este concierto, destacando que "se trata de una oportunidad única para disfrutar de un momento de recogimiento a través de la música en un entorno privilegiado, donde el arte y la espiritualidad se encuentran de forma natural".

En concreto, el coro interpretará un "cuidado repertorio" que combina piezas clásicas, música sacra y adaptaciones contemporáneas, "mostrando la versatilidad y talento de sus jóvenes integrantes". Entre las obras incluidas se encuentran 'In Our Day of Thanksgiving', de John Ridgway; 'Now is the Month of Maying', de Thomas Morley; 'Dona Nobis Pacem', de Palestrina; 'Ave Verum Corpus', de Mozart; 'Esurientes Implevit', de Vivaldi; 'Ave Maria', de Gounod, Bach y Ewins; 'Where the Bee Sucks', de Arne, arr. Ewins; 'The Lord is my Shepherd', de Howard Goodall; 'Weeping', de Dan Heymann; 'Lullaby of Broadway', de Warren & Dubin; 'For Good & Defying Gravity', de Stephen Schwartz; 'Irish Blessing'; 'As Long As I Have Music', de Don Besig; y 'Mamma Mia Medley', de ABBA.

En contexto, St Hugh's es una escuela preparatoria situada cerca de Oxford (Inglaterra). Su coro de cámara está integrado por jóvenes cantantes de entre diez y trece años que han accedido al grupo tras superar exigentes audiciones, lo que garantiza un "alto nivel interpretativo".

Además de su participación en el coro escolar general, estos jóvenes músicos desarrollan una "intensa actividad artística" a lo largo del año, participando en conciertos, eventos y celebraciones. Su trayectoria incluye premios en concursos locales y nacionales, así como giras internacionales en ciudades como Venecia, Budapest, Lisboa, Atenas o Roma.

En contexto, este concierto se enmarca dentro de la programación cultural impulsada por el Centro de Interpretación del Juramento de San Rafael, que continúa desarrollando actividades destinadas a difundir y poner en valor la historia del custodio de Córdoba, acercándola al público a través de propuestas culturales de calidad. Con esta iniciativa, el espacio refuerza su compromiso con la promoción del patrimonio, la cultura y la tradición, "consolidándose como un punto de referencia en la oferta cultural de la ciudad".