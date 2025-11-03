Correos comercializa seguros de AXA en seis oficinas de la ciudad de Granada

GRANADA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Correos ha informado este lunes que continúa prestando el servicio de comercialización de seguros de AXA en sus oficinas, en concreto en Granada capital en su oficina principal de Puerta Real de España así como en las sucursales de Zaidín, Pajaritos, Los Vergeles, Almanjáyar y Arabial. Es una iniciativa que comenzó el pasado mes de mayo tras el registro como agente exclusivo en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Según ha detallado Correos en una nota de prensa, en la capital granadina pueden contratarse pólizas de AXA en el número dos de Puerta Real, así como en las sucursales de Zaidín (Salvador Allende, 13), Pajaritos (Tórtola, 27), Los Vergeles (Avenida de América, 55), Almanjáyar (Joaquina Eguaras, 1) e Hipercor (Arabial, 97).

La oferta incluye seguros de auto, hogar, salud, vida riesgo y decesos para particulares, con posibilidad de ampliarse a otros productos de Vida y No Vida que AXA comercializa en España. Esta colaboración forma parte del Plan Estratégico 2024-2028 de Correos, que apuesta por "aprovechar la capilaridad de su red para acercar servicios esenciales a toda la ciudadanía".

Este despliegue representa un paso en la diversificación de servicios que ofrece Correos, consolidando su papel como agente facilitador en todo el territorio nacional. Gracias al trabajo conjunto entre ambas entidades y al compromiso de sus equipos, se garantiza una oferta aseguradora accesible en cualquier punto de España.