Correos invita a celebrar el Día de Andalucía con la carpeta filatélica 'Mi Tierra: Andalucía'

Imagen de la carpeta filatélica 'Mi Tierra: Andalucía' de Correos para celebrar el Día de Andalucía. - CORREOS

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día de Andalucía, que se celebra este sábado 28 de febrero, Correos ha propuesto "una forma especial de rendir homenaje a la riqueza cultural, histórica y natural" de la comunidad con la carpeta filatélica 'Mi Tierra: Andalucía', una colección que reúne símbolos "muy representativos" de esta tierra en dieciséis sellos.

A través de esta edición, según ha señalado la entidad en una nota de prensa, es posible descubrir la esencia andaluza reflejada en sus bailes y danzas populares, el Festival de Cine de Málaga, la gastronomía con Huelva como Capital Española de la Gastronomía 2017, la historia con el Milenio del Reino de Granada y el Bicentenario de la Constitución de 1812, y personajes emblemáticos como Murillo y Juan Ramón Jiménez.

También se incluyen referencias a la arquitectura con la Universidad de Sevilla, la Casa de las Torres en Úbeda y la estación de ferrocarril de Almería, la naturaleza con los parques de Doñana y Cabo de Gata-Níjar, el deporte con el Campeonato Iberoamericano de Atletismo celebrado en San Fernando y monumentos icónicos como el Castillo de Alcaudete, el Patio de los Leones de la Alhambra y la Mezquita de Córdoba.

Disponible en Correos Market, con envío gratuito, y también contactando con el Servicio Filatélico a través de correo electrónico, esta carpeta es "ideal para coleccionistas, amantes de la cultura y quienes deseen regalar un pedazo de Andalucía".

"Correos reafirma así su compromiso con la difusión del patrimonio y las tradiciones que nos unen, ofreciendo una experiencia única para celebrar el orgullo andaluz", ha subrayado la institución.