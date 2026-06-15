Cortada la A-312 en Navas de San Juan (Jaén) por el vuelco de un remolque de camión

Situación del accidente - EMA 112

JAÉN 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La carretera A-312 a su paso por Navas de San Juan (Jaén), permanece cortada por el vuelco de un remolque de camión en un siniestro en el que, según se ha indicado a Europa Press desde la Guardia Civil, no hay que lamentar heridos de gravedad.

El accidente, según ha quedado registrado por la DGT, ha tenido lugar sobre las 9, 25 horas, a la altura del kilómetro 40 cuando, por motivos que no han trascendido, ha volcado el remolque del camión, lo que ha originado el corte de la vía en ambos sentidos. El conductor del camión, según ha informado desde EMA 112, ha resultado herido leve.

Desde la Guardia Civil se ha informado de que en tanto en cuanto no llegan los equipos necesarios para despejar la calzada, se han habilitado pasos alternativos por la JA-8100 y por la JA-8102.