Cortada la N-432 en ambos sentidos por el incendio de Villanueva del Río (Córdoba)

Cortada la N-432 en ambos sentidos por el incendio de Villanueva del Río - PLAN INFOCA

La Dirección General de Tráfico ha habilitado un desvío por la antigua N-432

VILLANUEVA DEL REY (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)

La carretera N-432 permanece cortada desde el kilómetro 208 al 201 en ambos sentidos por el incendio declarado este sábado en el municipio cordobés de Villanueva del Rey. La Dirección General de Tráfico ha habilitado un desvío por la antigua N-432.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego se ha originado al comienzo de la tarde y no se encuentra cerca de núcleos poblacionales. Se trata de una zona con una orografía compleja en una zona de pasto sin vegetación frondosa.

Hasta el lugar se han desplazado seis medios aéreos, entre ellos, dos aviones de carga en tierra, uno de coordinación, dos helicópteros ligeros y uno pesado. Además se encuentran sobre el terreno cinco grupos de bomberos forestales, tres técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente. También tres camiones autobombas, una unidad médica y un buldócer.