Cortada la AP-4 entre Sevilla y Cádiz por el incendio de un camión a la altura de Jerez

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SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un camión en el kilómetro 74 de la AP-4, a la altura de Jerez de la Frontera (Cádiz), ha provocado este martes el corte de la autopista.

Según ha detallado Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) 112 a través de sus redes sociales, este corte se ha producido en sentido Cádiz desde el kilómetro 53, en la provincia de Sevilla, hasta el 74. Por su parte, en sentido Sevilla se han producido cortes desde el kilómetro 78 hasta el 74.

Según han detallado fuentes de EMA 112 a Europa Press, el incidente no ha dejado heridos. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Diputación de Sevilla, Guardia Civil y mantenimiento de la vía.