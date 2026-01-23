Cortada la CO-4207 entre Montilla y Montalbán (Córdoba) al desbordarse un arroyo

Gráfico del 112 sobre el corte de la CO-4207, en la provincia de Córdoba - 112

CÓRDOBA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Emergencias del 112 ha informado este viernes de que la carretera CO-4207 se encuentra cortada entre Montilla y Montalbán en la provincia de Córdoba por el desbordamiento del arroyo Salado.

Según ha indicado en su cuenta de X, el citado corte se produce concretamente en los kilómetros 4 y 6 de esta vía.

Ante esta situación, desde el 112 han recordado que no se cruce por zonas inundadas aunque se conozca el terreno y se eviten riesgos.

Este corte viario se produce cuando en la zona se han vivido jornadas de lluvias persistentes, aunque en la provincia cordobesa no hay avisos meteorológicos para esta jornada.