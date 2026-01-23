Cortada la CO-4207 entre Montilla y Montalbán (Córdoba) al desbordarse un arroyo

Gráfico del 112 sobre el corte de la CO-4207, en la provincia de Córdoba
Gráfico del 112 sobre el corte de la CO-4207, en la provincia de Córdoba - 112
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 23 enero 2026 8:16
Seguir en

CÓRDOBA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Emergencias del 112 ha informado este viernes de que la carretera CO-4207 se encuentra cortada entre Montilla y Montalbán en la provincia de Córdoba por el desbordamiento del arroyo Salado.

Según ha indicado en su cuenta de X, el citado corte se produce concretamente en los kilómetros 4 y 6 de esta vía.

Ante esta situación, desde el 112 han recordado que no se cruce por zonas inundadas aunque se conozca el terreno y se eviten riesgos.

Este corte viario se produce cuando en la zona se han vivido jornadas de lluvias persistentes, aunque en la provincia cordobesa no hay avisos meteorológicos para esta jornada.

Contador

Contenido patrocinado