Sanz zanja la polémica por el cribado: "Lo ocurrido quedó claro. Dimos la cara y seguimos mejorando los protocolos"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en la presentación del Plan de Acción de Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía 2026/2028. - ROCIO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha zanjado este viernes la polémica por los fallos en el programa del cribado del cáncer de mama, que la Administración sanitaria acotó a 2.317 mujeres. "Lo ocurrido quedó claro. Dimos la cara frente al problema, ofrecimos soluciones, rendimos cuentas y depuramos responsabilidad".

"Seguimos mejorando protocolos", ha señalado Antonio Sanz en una atención a medios con motivo de la presentación en Sevilla del Plan de Acción de Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias en Andalucía 2026/2028. En relación con la información publicada por 'El País' en la que se alude a un escrito de profesionales sanitarios del Virgen del Rocío de Sevilla alertando en 2023 de la situación de los cribados, el consejero ha defendido que su departamento habla "de futuro".

"Muchos desconfiaron de mi compromiso como consejero de contratación de 700 profesionales para reforzar el programa", ha recordado Sanz, que ha mencionado que de esos profesionales ya está el 70% incorporado. "Hubo un problema de falta de información y se resolvió", ha apostillado el consejero, en alusión a que a todas las 2.317 andaluzas afectadas se les han hecho las pruebas diagnósticas necesarias.

Antonio Sanz, que ha destacado la instauración del acto único en el programa de cribados de cáncer de mama para las mujeres que obtienen un resultado con alta sospecha de malignidad, ha detallado que se han incorporado 408 de los 586 previstos para los cribados colorrectal y cérvix, así como 78 de los 119 para el cribado de cáncer de mama. Además, se han cubierto las siete plazas ofrecidas para la puesta en marcha de la nueva Unidad de Mama del Hospital Muñoz Cariñanos.