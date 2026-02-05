Cortada la entrada principal del Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba) por la caída de árboles

Archivo - El Hospital Comarcal Infanta Margarita de Cabra. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha informado este jueves de que el acceso a la entrada principal del Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba) está cortado por la caída de árboles, de modo que la entrada al centro hospitalario se hará por la zona de Urgencias hasta nuevo aviso. En la zona han estado trabajando los bomberos hasta las 18,00 horas.

Igualmente, la Administración autonómica ha detallado que, respecto a la situación de las carreteras de la red andaluza, la carretera A-333, del pk 30+600 al 46+500 y en el pk 47+00, entre Iznájar y Priego de Córdoba, ha sido cortada por desprendimientos y salto de agua, así como por el desprendimiento del carril derecho, de dos metros de longitud aproximadamente y que parece que va en aumento. En este contexto se están evaluando las actuaciones necesarias.

Por otro lado, la A-4154, en Priego de Córdoba, del Pk 54+300 al 40+000 está cortada por desprendimiento bajo calzada, deslizamiento de talud y caída de árboles y, hasta el momento, no se ha podido trabjar en la zona. La A-3131 está cortada en el PK 15+400, en Lucena, en concreto en el tramo entre Jauja y Badolatosa, por deslizamiento de talud, donde tampoco han comenzado los trabajos de restauración.

La EF-A-331 está cortada del PK 0 al 3+225, en Rute, por el desprendimiento de talud. Esta carretera está descatalogada y con poca incidencia de tráfico. Igualmente, la A-3125, en Baena, está cortada del pk 10 al 18 por inundación. Igualmente, el acceso desde la A-431 hacia la A-431 R2 desde Córdoba a Posadas esta totalmente cortado en el pk 27+000, aunque hay dos entradas más para poder acceder a Posadas desde la A-431.

Por el contrario, ya se han reabierto la A-339, que estaba cortada desde pk 25+700 al 26+500 en Priego de Córdoba, y la A-305 que estaba cortada en el pk 33+420 en Valenzuela.