Cortadas por restricciones de acceso dos carreteras cercanas a Adamuz (Córdoba) debido al accidente de tren

CÓRDOBA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que en estos momentos se mantienen cortadas por restricciones de acceso dos carreteras de la provincia de Córdoba debido al accidente ferroviario en el término municipal de Adamuz, que ha dejado al menos 39 fallecidos y más de 150 heridos.

Según han informado fuentes de la DGT a Europa Press, se ven afectadas desde la madrugada de este lunes las carreteras A-421 entre los kilómetros 0 al 10,8, en Villafranca de Córdoba, y la A-3001 entre los kilómetros 0,5 al 3,8, en Adamuz.

Al respecto, han precisado que ambas vías no están cortadas físicamente, pero se establecen filtros en diferentes puntos para permitir sólo acceso de vehículos autorizados y relacionados con emergencia.