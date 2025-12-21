Cortadas al tráfico las carreteras A-92, A-337 y A-385 por la presencia de nieve en Granada

Archivo - Varios coches cubiertos de nieve, a 30 de enero de 2025, en Canfranc, Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

GRANADA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Varias carreteras de la provincia de Granada -- las vías A-92, A-337 y A-385-- se encuentran cortadas al tráfico este domingo por la presencia de nieve que dificulta el tránsito de los vehículos, tras los avisos amarillos activados durante la jornada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según ha detallado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, algunas de las carreteras afectadas por las nevadas han sido la A-92, a su paso por el Puerto de la Mora, que permanece cortada en el kilómetro 241-282 en ambos sentidos para la limpieza de nieve.

Otras de las vías que presenta incidencias es el km 20 de la A-337, en Nevada, donde ha sido cortada al tráfico, y la A-385, a su paso por Monachil, que permanece cortada desde el km 32 al 38 y quiere el uso obligatorio de cadenas para los vehículos desde el kilómetro 23 al 32.

Cabe recordar que la página oficial de la Aemet, consultada por esta agencia, refleja que, en Granada, el aviso amarillo por nevada está activado en las zona de Cuenca del Genil y Guadix y Baza desde las 12,00 horas hasta la medianoche, donde se esperan acumulaciones de dos y cuatro centímetros de nieve en 24 horas, respectivamente. Asimismo, las acumulaciones esperadas estarán por encima de los 1.200 metros en ambas comarcas, mientras que la cota de nieve descenderá hasta 900-1.000 metros al final del día, también en las dos áreas granadinas.