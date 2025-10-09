Cortado un carril de la A-4 a su paso por La Carlota (Córdoba) por un accidente

Cortado un carril de la A-4 en La Carlota (Córdoba) por un accidente - DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El carril de la A-4 en sentido Sevilla permanece cortado desde primera hora de este jueves 9 de octubre a su paso por la localidad cordobesa de La Carlota por un accidente de tráfico.

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el siniestro se ha registrado poco después de las 07.00 horas en el punto kilométrico 433,5 de la A-4.

En concreto, el siniestro ha obligado a cortar el carril izquierdo y a estrechar el derecho en este punto, por lo que la DGT recomienda precaución y atender a las indicaciones.