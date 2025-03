Cortados nueve tramos del carril derecho de la autovía A-4 en distintos puntos de la provincia de Córdoba por temporal

CÓRDOBA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno central en Córdoba, Ana López, ha informado este martes de que las lluvias constantes de los últimos días han provocado el corte de nueve tramos del carril derecho de la autovía A-4 por socavones y mal estado de la vía en distintos puntos a su paso por la provincia, donde "la semana pasada se empezó a trabajar para arreglar desperfectos, pero no se ha podido consolidar como consecuencia de las lluvias".

En una rueda de prensa para ofrecer un balance de la situación actual que vive la provincia por las lluvias, acompañada por los representantes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Carreteras, Tráfico, Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil, López ha comentado que hay nueve tramos cortados ahora mismo y se espera que "a lo largo de los próximos días desciendan las lluvias y se pueda empezar a arreglar".

En concreto, se ven afectados desde el kilómetro 411,5 al 412 en el carril derecho; del 385 al 386, y del 365 al 367, todos ellos en dirección Sevilla; el kiómetro 356 en el ramal de salida de la N-420, dirección Sevilla; del 354 al 355,2, también dirección Sevilla; del 431,5 al 429,5 en dirección Madrid; del 348,9 al 350,8 en dirección Sevilla, y del 404 al 403 en dirección Madrid.

Al respecto, ha explicado que "los tres subsectores de Carreteras del Estado trabajan en la A4 para solucionar lo antes posible esta situación y para dar la mayor seguridad posible a los conductores".

Ante ello, ha destacado que "una de las cuestiones que se ha decidido es bajar la velocidad a 100 kilómetros por hora y en los próximos días se va a rebajar aún más la velocidad a 80 kilómetros por hora, para asegurar a los conductores y que haya el menor número posible de incidencias".

En este sentido, López ha indicado que "se va a poner señalización vertical, que se espera que en dos semanas pueda eliminarse cuando se arreglen los desperfectos ocasionados", al tiempo que confía en que "el agua dé tregua para que esto sea posible y se pueda arreglar con las obras de emergencia que se van a efectuar".

Además, la subdelegada ha aseverado que "se ha pretendido que todos los accesos de la A-4 queden abiertos", de modo que "no haya problema, excepto uno ahora mismo, que es el de Huertos Familiares en Montoro", pero "todos los demás están abiertos", ha remarcado.

Mientras, ha dicho que "existe una coordinación entre el Servicio de Carreteras y la Dirección General de Tráfico (DGT) con los paneles informativos que se actualizan casi minuto a minuto", a la vez que "las redes sociales también se están poniendo en marcha para que la ciudadanía tenga toda la información posible", ha subrayado López, quien espera que "no siga la lluvia en estos dos días y, por lo menos, dé una tregua para que pueda arreglarse lo más grave".

En cuanto a carreteras secundarias, ha manifestado que "no ha habido cortes de más de 20 o 30 minutos para que siga el funcionamiento normal del tráfico", al tiempo que ha pedido que "no se coja el vehículo, si no es estrictamente necesario, y que se tenga la máxima prudencia".

LOS DESEMBALSES

Por otra parte, la representante del Ejecutivo central en la provincia ha informado de que "en los embalses de la provincia únicamente tendrían algún riesgo San Rafael de Navallana y Guadalmellato, pero ahora mismo, según Confederación, existe todavía medio metro de capacidad", con lo cual, "si disminuyen estas lluvias, esperemos que dé el alivio y tranquilidad", ha dicho.

Al respecto, ha detallado que "se han abierto las compuertas alrededor del 25% y con eso se espera que el desembalse sea suficiente y no haya problemas excesivos". De hecho, "Confederación no cree que dentro del casco urbano de Córdoba vaya a haber problema", ha aseverado, para agregar que "los técnicos de Confederación están al minuto trabajando".

Además, ha afirmado que "el río Guadajoz no tiene problemas y hay atención a la confluencia del Genil con el Guadalquivir" en Palma del Río.

Sobre actuaciones de agentes, ha indicado que "desde el día 11 la Guardia Civil está con el plan para que se tenga la normalidad mayor que se pueda tener", y se han dado 120 incidencias a lo largo de estos días, de las que este lunes solamente hubo nueve. "Todas las unidades de la Comandancia están al servicio de la ayuda y el auxilio a la ciudadanía", ha enfatizado.

Mientras, en la capital, "Policía Nacional está en coordinación constante con Policía Local, con Protección Civil y con Bomberos, y esta noche han actuado en las zonas que han tenido algún problema, como en Alcolea, en Ribera Baja y en las urbanizaciones aledañas al aeropuerto", ha precisado López.

Asimismo, ha apuntado que "los agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) están allí para también evitar que se puedan producir robos en las viviendas que han sido desalojadas, así como las labores de seguridad ciudadana que se van a seguir haciendo".

Entretanto, la subdelegada ha declarado que "existe una coordinación constante con el Ayuntamiento, con la Junta de Andalucía y con todas las administraciones" y confía en que "las lluvias desciendan un poco", pendientes del próximo frente y "cuáles van a ser los resultados", que espera que "no sean malos", después de que "no había previsión de que estas lluvias de ayer y antes de ayer fueran a producir los problemas que han producido", ha mencionado.

Preguntada por el hecho de que el presidente de la Diputación y de la Empresa Provincial de Aguas (Emproacsa), Salvador Fuentes, ha insistido este lunes en la necesidad de comenzar cuanto antes las obras de conexión definitiva de La Colada con Sierra Boyera, por lo que ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) que la autorización para dar inicio a dichos trabajos llegue "la primera semana de abril", López ha mantenido que "lo tendrán que estudiar los técnicos de la Confederación y tendrán que decidirlo, si pueden o no hacerlo a lo largo de estas dos semanas que quedan de mes".