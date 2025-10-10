Corte total de la autovía A-92 en Granada, sentido Almería, a consecuencia de la lluvia

GRANADA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-92 ha sufrido este viernes un corte total para la circulación del tráfico a su paso por Granada a consecuencia de la lluvia desde el kilómetro 215 al 220, sentido Almería, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

El corte de la vía se ha producido alrededor de las 20,00 horas de la tarde entre los kilómetros mencionados, donde se encuentran los municipios granadinos de Pinos Puente, Láchar y Moraleda de Zafayona. Sobre el terreno afectado, están interviniendo servicios de mantenimiento de la carretera y bomberos para achicar el agua y poder así restaurar la circulación del tráfico.

Asimismo, Emergencias Andalucía ha detallado que se han registrado una decena de incidencias en la provincia por la lluvia, especialmente en carreteras secundarias por desprendimientos de piedras y presencia de barro que dificulta el transito de los vehículos. Otras de las carreteras afectadas por este mismo motivo han sido, según ha indicado el 112, la vía A-338 a su paso por Alhama de Granada o la GR-3201 en Pinos Genil.