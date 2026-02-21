Corte total este domingo de un día de duración en la calle Alfaros de Córdoba debido a las obras de remodelación

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado este sábado que, a causa de las obras de remodelación, la calle Alfaros estará cortada al tráfico durante un día en el tramo comprendido entre la Puerta del Ricón y el Hotel Alfaros, según la solicitud formulada a la Administración local por parte de la empresa constructura.

Tal y como ha apuntado el Consistorio local en una nota, por tanto, se prevé el corte total de tráfico de calle Alfaros el próximo domingo, 22 de febrero, de forma que el acceso principal a calle Alfonso XIII se realizará por el eje de la calle María Auxiliadora, calle Santa María de Gracia y calle San Pablo, accediendo por la Plaza Cristo de Gracia.

En consecuencia, el corte de tráfico previsto no permitirá el acceso a calle Juan Rufo desde calle Alfaros, donde se colocará vallado de obra, por lo que con objeto de garantizar el acceso a residentes y vecinos de la zona se prevé el cambio de sentido provisional de calle Juan Rufo y calle Santa Marta que permita la circulación a residentes con salida a calle San Pablo --teniendo en cuenta la limitación de anchura de dos metros--.

Asimismo, el tramo de calle Juan Rufo entre la Plaza de la Fuenseca y calle Alfaros quedará de doble sentido provisional para acceso únicamente de residentes y cocheras, teniendo su salida por calle Santa Marta.

Al hilo, el Ayuntamiento ha incidido en las limitaciones de acceso a vehículos que existen en la zona, alguna de las cuales restringen el acceso a vehículos con anchura y gálibo inferior a dos metros.

En relación, durante las obras se permitirá el acceso provisional a cocheras y clientes de hoteles desde la calle San Pablo, teniendo en cuenta que se habilita de forma excepcional ese tramo de calle Alfaros como vía de doble sentido, debiéndose extremar las precauciones a los vehículos que circulen por esa vía.

En suma, se deberá atender a la señalización provisional instalada por la empresa promotora de la actuación, así como al personal señalista que se habilite al efecto.