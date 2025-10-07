Cortefiel celebra este jueves su 80 aniversario con un evento dedicado a sus socios en Sevilla

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma de moda española Cortefiel conmemora su 80º aniversario con distintas acciones, entre ellas un evento que se celebrará en Sevilla este jueves, en su tienda del centro comercial Nervión Plaza, ubicada en la avenida Luis de Morales, dirigido a los miembros del Club Cortefiel.

Según ha informado la marca en un comunicado, el acto se desarrollará entre las 18,00 y las 20,00 horas, y los asistentes podrán degustar el cóctel Paloma, una creación elaborada en colaboración con Schweppes, a base de su nuevo refresco de pomelo.

Cortefiel ha indicado que el objetivo de esta iniciativa es "reforzar el vínculo con los socios de su club de fidelidad, ofreciendo una experiencia exclusiva en sus puntos de venta". Eventos similares tendrán lugar en un total de 15 tiendas seleccionadas en España, todas ellas con la participación de 'bartenders' de Schweppes.

Asimismo, la marca de moda ha recordado que fue la primera en España en lanzar un club de fidelización, en 1979, que actualmente cuenta con más de ocho millones de miembros. La comunicación con esta comunidad se mantiene a través de canales como correo postal, correo electrónico, la web, la app y los propios puntos de venta.

Como parte de las acciones conmemorativas por su 80º aniversario, se han intervenido los escaparates de 150 tiendas en España y Portugal, con mensajes de agradecimiento adaptados a la identidad de cada región. Según ha explicado la marca, esta iniciativa busca "rendir homenaje a los lugares donde Cortefiel ha crecido y ha acompañado el día a día de sus clientes desde hace ocho décadas".

En el marco de esta celebración, durante el mes de octubre se presentará la película 'Todo por vestir', producido por Little Spain, la productora fundada por Santos Bacana, Antón Álvarez (C. Tangana), María Rubio y Cristina Trenas, equipo que fue reconocido en los Premios Goya 2025 con el galardón a Mejor Película Documental por 'La guitarra flamenca' de Yerai Cortés. La nueva pieza audiovisual subraya la identidad de Cortefiel en paralelo a la evolución social y estética de la sociedad española a lo largo de sus 80 años de historia.

Ya en noviembre, Cortefiel lanzará una acción dirigida a agradecer la fidelidad de quienes forman parte de su club, con un sorteo que regalará a uno de sus clientes "Un armario para toda la vida". El calendario de celebraciones concluirá en el mes de febrero, con una colaboración solidaria junto a la Fundación Menudos Corazones.