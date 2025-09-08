Cortes en la A-44 desde este martes por obras del viaducto de Rules (Granada) con un presupuesto de 19 millones

GRANADA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de reparación del viaducto de Rules, en la comarca de la costa de Granada, a la altura del punto kilométrico 171 de la A-44. Las obras cuentan con un presupuesto de 19.670.629 euros y a partir de este martes y hasta previsiblemente el 19 de diciembre, conllevarán el corte total de la autovía entre el enlace 167 (Ízbor) y el 175 (Vélez de Benaudalla, Órgiva) para "garantizar la seguridad" de los trabajadores en las obras y de los usuarios de la vía.

Para facilitar la fluidez del tráfico durante dicha afectación se habilitarán, según detalló el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en una nota de prensa, un itinerario alternativo sentido a Motril, donde "el tráfico será desviado obligatoriamente por la carretera nacional N-323 en el enlace 167 de la autovía A-44, por lo que se realizará previamente el corte del carril izquierdo".

"El tráfico, en este sentido, tendrá siempre preferencia de paso en las intersecciones existentes, adaptándose la glorieta del enlace 167 para que así sea. En el punto kilométrico 175,1 se abandonará la carretera N-323 para tomar la carretera autonómica A-346 para conectar la A-44 en el kilómetro 175,4, si bien se tendrá la opción de seguir utilizando la carretera N-323 si así se desea", precisaron desde Transportes.

En cuanto al itinerario alternativo sentido Granada, "el tráfico será desviado obligatoriamente por la carretera nacional N-323 en el enlace 175 de la autovía A-44, por lo que se realizará previamente el corte del carril izquierdo. A continuación, se tomará la carretera autonómica A-346 para conectar con la N-323 en su kilómetro 175,1".

"A partir de este punto se mantendrán siempre dos carriles de subida hasta conectar nuevamente con la autovía A-44 en su kilómetro 167. Al igual que en el sentido Motril se tendrá siempre preferencia de paso en las intersecciones existentes, incluido el paso por la glorieta del enlace 167".

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS

Durante estas afectaciones se ejecutarán los trabajos de refuerzo de los nuevos nudos de apoyo del armazón metálico en la nueva pila cinco ya construida, el refuerzo de las diagonales de la celosía correspondientes a dichos nudos, la instalación de los nuevos apoyos y la transferencia de cargas desde la actual pila cuatro hacia la nueva pila cinco.

Las obras tienen por objeto "reparar los daños identificados en la pila cuatro y el estribo sur del viaducto, originados por un proceso de inestabilidad de la ladera sur del embalse de Rules".

Las actuaciones principales comprenden la construcción de una nueva pila cinco, el refuerzo de los nudos de apoyo de la celosía y transferencia de cargas desde la pila afectada hacia la nueva pila cinco; el recalce y consolidación del estribo sur del puente; y la ejecución de una pantalla de protección para la cimentación de la nueva pila.