Cortés (Vox) llama "vendeobreros" a CCOO y UGT por convocar huelga tras "ocho años de vidorra" con Sánchez

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, interviene durante la sesión de control en el Parlamento de Andalucía. A 12 de noviembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). El presidente de la Junta, Juanma Moreno ha respondido a las preg - María José López - Europa Press

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ha calificado este jueves de "vendeobreros" a los sindicatos UGT y CCOO, que se han pegado la "vidorra" en los últimos años con el Gobierno de Pedro Sánchez.

En la sesión de control al Gobierno del Pleno del Parlamento, así se ha pronunciado Cortés con motivo de la pregunta que ha formulado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre los Presupuestos andaluces de 2027. Ha aprovechado para referirse a la huelga general convocada ayer en España.

Se ha dirigido a los tres grupos de la oposición, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía: "Señorías de la izquierda, menudo circo general montaron ayer ustedes, ¿quién les ayudó con las pancartas?". En este punto, ha dicho que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, tiene "a medio PSOE ocioso en Soto del Real".

"¿Los sindicatos vendeobreros?", ha preguntado Javier Cortés, apuntando que "qué poca vergüenza": "Provocan la crisis de la vivienda, se aprovechan del sufrimiento y de la muerte de una mujer y ahora convocan una huelga".

"Y hablemos de los convocantes, UGT y CCOO, vaya vidorra que se están pegando en los últimos ocho años; más de 320.000 liberados y ni uno en ocho años salió a hablar de paro o de precariedad", según Cortés, quien ha añadido que ello se debe a que ambos sindicatos "han recibido 560 millones de euros desde que gobierna Pedro Sánchez".

Ha agregado que "están ocupando 52 edificios públicos en los que, según algunos informes, se podrían construir 1.416 viviendas públicas", mientras que el IBI de esos edificios públicos "lo pagamos los españoles, 1.600.000 euros al año".

Asimismo, ha incidido en que esta crisis de la vivienda "está muy relacionada con la inmigración, porque Sánchez y Montero han permitido que en los últimos cinco años, entren 5 millones de personas y hay mucha más demanda que oferta".

Para Cortés, la soluciones son "remigración, para que baje la demanda; desregular, para facilitar la construcción, y prioridad nacional, para que los españoles tengan acceso prioritario a la vivienda pública". De cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, Cortés ha señalado que los españoles tienen que decidir entre dos modelos: "El formado por la señora Montero y el señor Sánchez, el socialismo más radical, que pacta con el comunismo del señor (Antonio) Maíllo y al que se han unido todos los enemigos de España, y al que pronto se unirá el señor (José Ignacio) García (Adelante Andalucía) como nuevo becario de (Arnaldo) Otegui y que además son incapaces de llegar a un acuerdo para firmar unos presupuestos, y el modelo del PP y Vox, el de Andalucía y otras regiones, que está formado por dos socios leales y fiables que llegan a un pacto con medidas concretas, plazos de ejecución y comisiones de seguimiento y que, sin duda, genera certidumbre y seguridad".

Ha valorado unos presupuestos andaluces para 2027 --los primeros del gobierno andaluz de coalición de PP-A y Vox-- que no se tratan solo "de cifras, de partidas y de datos, sino que se tratan de una declaración de intenciones y de prioridades, porque tenemos que diseñar la línea estratégica no de aquí al próximo año, sino de aquí a la próxima legislatura".

Ha señalado que Andalucía se tiene que alejar de ese "modelo sanchista que se ha gastado el dinero de la seguridad ferroviaria en colocar a prostitutas y en mordidas en contratos públicos, con el resultado de 116 muertos".

Por su parte, el presidente de la Junta ha destacado unos Presupuestos andaluces para 2027 con una "cuantía récord" en la historia de la comunidad, de 54.700 millones y que han sido "complicados" de elaborar por la falta de unos Presupuestos Generales del Estado, lo que conlleva que la administración autonómica tenga que hacer un "sobreesfuerzo".

"Unas cuentas públicas que ayer superaron su debate de totalidad en el Parlamento, sin la participación de los grupos de la izquierda", ha indicado Moreno sobre la ausencia de todos los diputados de PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía por estar apoyando la huelga general.

Ha garantizado que las cuentas de 2027 van a "seguir construyendo la Andalucía del bienestar, del crecimiento económico y de las oportunidades para todos y para todas", reforzando los "servicios públicos" esenciales, y se ha referido al paquete de medidas para "posibilitar el acceso a la vivienda, que es un problema real, contundente, y que ha crecido en los últimos ocho años de manera exponencial".

Juanma Moreno ha insistido en que los presupuestos andaluces se han tenido que elaborar "sin que exista una senda ni de objetivo de déficit ni de deuda aprobada por el Congreso de los Diputados".