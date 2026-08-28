El cortometraje jiennense 'El reencuentro' llega a Madrid con la 14ª Muestra de Cine 'Lo + Prohibido'

Rodaje del cortometraje 'El reencuentro'. - MQC

JAÉN 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje 'El reencuentro', rodado en Castillo de Locubín (Jaén), ha sido seleccionado en la 14ª Muestra de Cine 'Lo + prohibido', de Madrid, donde se proyecta este sábado.

Será a las 18,00 horas en los Cines Artistic Metropol, donde estará su director, el cineasta jiennense Luisje Moyano, y parte de su equipo técnico y artístico. Protagonizado por Bárbara de Lema, Mónica Moyano, Sol Navajo y Ana Galán, es la tercera producción audiovisual que impulsa la Asociación Cultural Másquecuentos (MQC) en torno a la cultura del olivar.

Su germen está en el VII Premio Internacional de Relato sobre Olivar, Aceite de Oliva y Oleoturismo convocado por Ferias Jaén con la organización del citado colectivo. En esa edición, se premió el cuento homónimo de la autora barcelonesa Ada de Goln, que es el que ahora se ha llevado al cine, según ha informado en una nota MQC.

El corto lleva el sello de La Plomada Producciones y se grabó íntegramente en el término de Castillo de Locubín. Su rodaje fue posible gracias al patrocinio del Ayuntamiento de este municipio. También contó con la colaboración de Másquecuentos, la Diputación de Jaén, la SCA local San Isidro, Autelec Tecnología, los alojamientos El Jardín de Castillo y el Cortijo Majolero, Bujarkay y la Fundación Unicaja, que es la principal patrocinadora del citado concurso.

'El reencuentro' narra la historia de una mujer a la una niña se le aparece cuando llega perdida a Castillo de Locubín. En esta población comienzan a ocurrirle una serie de sucesos y encuentros insólitos, en especial uno con una misteriosa anciana.

Solo terminan cuando se despierta herida de gravedad en el hospital tras un accidente con un olivo centenario. Allí conoce por una enfermera que está embarazada y que su bebé está bien. La historia da un inesperado giro final cuando, pasados unos años, la joven y su hija vuelven a circular por la carretera de Castillo de Locubín en la que la peculiar anciana vuelve a cruzarse ante ellas.

Los principales papeles están interpretados por Bárbara de Lema (que ha aparecido en series como 'Aquí no hay quien viva' o 'La casa de papel' y películas como 'Se buscan fulmontis', '¡Atraco!' o 'La semana que viene, sin falta') y la intérprete y prestigiosa actriz de doblaje Sol Navajo ('El desconocido', '20 Ways to Die Alone', o 'Atrapados en el miedo'). Están acompañadas por otras dos actrices jiennenses: Mónica Moyano y Ana Galán.

Junto al equipo artístico, en la parte técnica este corto tiene como director de fotografía a Arturo Martínez; al frente del sonido está la empresa Silente Estudio, mientas que la directora de Arte es Elena Yáñez, también diseñadora del cartel.

De la música se encarga, como suele ser habitual en los trabajos de Moyano, el compositor sevillano Jesús Calderón. En la banda sonora de esta producción también se incluye un tema original del grupo jiennense Vuelacruz, en concreto, 'Batir de alas'.