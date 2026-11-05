Cosentino, Atlantic Copper, Endesa, Fundación Cruzcampo y Chico Pérez, V Premios 'Andalucía hacia el futuro'

Foto de familia de los premiados en la quinta edición de los galardones Andalucía hacia el futuro, entregados en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La agencia de noticias Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol han hecho entrega este jueves, 5 de noviembre, de los quintos galardones 'Andalucía hacia el futuro', que han sido otorgados en esta edición a Chico Pérez en la categoría 'Proyección cultural de Andalucía'; a la Fundación Cruzcampo, de Heineken España, en la de 'Apuesta medioambiental y social'; a Endesa en la modalidad de 'Desarrollo energético de Andalucía'; a Atlantic Copper en la de 'Transformación industrial de Andalucía', y a Cosentino en la categoría de 'Innovación e internacionalización'.

La entrega de los galardones, a cargo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el delegado en Andalucía de Europa Press, Francisco Morón, se ha desarrollado en el marco de un acto celebrado en la sede de la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Francisco de Sevilla, al que han asistido también autoridades como la presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre.

Chico Pérez, premio a la 'Proyección cultural de Andalucía', ha hecho del piano una forma de expresar sus raíces y llevar la música andaluza más allá de sus fronteras. Pianista y compositor, su estilo propio tiende puentes entre el flamenco y otros géneros, en una propuesta que une tradición y modernidad.

Desde su Jaén natal hasta Miami, ha conquistado escenarios nacionales e internacionales y llevado su música también al cine y los musicales, en una trayectoria reconocida con destacados premios. Un talento que renueva la identidad musical andaluza y proyecta la cultura de nuestra tierra más allá de sus fronteras, según se ha valorado al concederle este galardón.

Al recoger este reconocimiento de manos de Francisco Morón, el propio Chico Pérez ha declarado que para él es "un orgullo, un privilegio" y le "abruma recibir este reconocimiento" en una ciudad como Sevilla que ya es su "casa".

Por su parte, la directora de Asuntos Corporativos de Heineken España y presidenta de la Fundación Cruzcampo, Carmen Ponce, ha recogido de manos de Antonio Pulido el premio a la 'Apuesta medioambiental y social' que se ha concedido a la compañía a la que representa, Heineken España, de la que se ha destacado que lleva "años haciendo de la sostenibilidad una parte esencial de su compromiso con Andalucía".

La compañía se ha convertido en la primera gran cervecera de España en elaborar todos sus productos con energía eléctrica y térmica cien por cien renovable, avanzando hacia una industria más sostenible y descarbonizada. A esta apuesta se suma la labor de Fundación Cruzcampo, que cumple 30 años "impulsando el talento joven y la formación en hostelería".

Carmen Ponce ha agradecido "de corazón" este premio que ha dicho recoger "con un enorme orgullo" en nombre de una compañía que tiene la "fuerte convicción" de que constituye un "propósito" y una "responsabilidad" dejar "una huella positiva" con lo que hace.

El Premio al Desarrollo energético de Andalucía se ha concedido a Endesa, que contribuye a convertir el "enorme potencial" de la comunidad autónoma para "liderar la transición energética" en "nuevas oportunidades de desarrollo".

La compañía impulsa la generación de electricidad renovable y la modernización de las infraestructuras necesarias para avanzar hacia un modelo energético más sostenible, según se ha valorado al concederle este reconocimiento a Endesa, entre cuyos proyectos destacan las instalaciones solares de Carmona (Sevilla), que "refuerzan la capacidad de generación limpia de la comunidad". Una apuesta que "favorece la transformación del sistema eléctrico y abre nuevas oportunidades para el desarrollo energético de Andalucía".

El director general de Andalucía y Extremadura de Endesa, Rafael Sánchez Durán, ha subido al escenario a recoger este galardón de manos del delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón, y ha señalado que para él es "un honor representar" a una "compañía centenaria" como Endesa que "lleva 130 años en esta región", con la que se ha mantenido "muy vinculada", según ha valorado.

El galardón 'a la transformación industrial de Andalucía' se ha concedido a Atlantic Copper, empresa asentada en Huelva desde 1970 que está ampliando su actividad metalúrgica tradicional mediante nuevas capacidades industriales vinculadas a la recuperación y el reciclaje avanzado de metales.

Su planta CirCular, recientemente inaugurada tras una inversión millonaria, permitirá recuperar hasta 60.000 toneladas anuales de metales esenciales procedentes de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Se trata de un proyecto que "refuerza la autonomía industrial europea, impulsa la economía circular y genera nuevas oportunidades para el desarrollo industrial de Andalucía", según se ha puesto de relieve al hilo de este reconocimiento.

Para recogerlo, ha subido al escenario la CEO de la compañía, Macarena Gutiérrez, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha sido el encargado de entregarlo. La directiva de Atlantic Copper ha señalado que para su entidad es "un honor formar parte del elenco" de empresas y personas "de tanto prestigio" que han sido galardonados con este premio que, ha añadido, supone "un reconocimiento" a su "forma de entender la industria" y su voluntad de transformarla.

Finalmente, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha entregado a la CEO de Cosentino, Pilar Cosentino, el premio a la innovación y la internacionalización concedido a dicha empresa que, desde Cantoria (Almería), ha convertido un proyecto empresarial de origen familiar en una compañía de alcance global, con la innovación como una de sus principales señas de identidad.

La empresa diseña y produce superficies para la arquitectura y el diseño, llevando marcas como Silestone y Dekton a mercados de todo el mundo. La investigación, la tecnología y el desarrollo de nuevos materiales impulsan su crecimiento en un mercado en constante evolución. Presente en más de 120 países, Cosentino proyecta desde Andalucía un modelo industrial que combina raíces, innovación y visión internacional.

Pilar Cosentino ha agradecido este reconocimiento que su compañía "familiar" recibe "con mucha alegría y orgullo por recibirlo junto a personas, instituciones y empresas a las que admiran".

ANTECEDENTES

En su primera edición, celebrada el 23 de marzo de 2022, los premios 'Andalucía hacia el futuro' distinguieron a la automovilística Renault, en la categoría 'Economía Verde'; a la empresa Icaria Atelier, en 'Innovación'; y a la artista Sara Baras, en 'Proyección cultural'.

En la segunda edición de los premios, celebrada el 18 de diciembre de 2023, recibieron los galardones Google en la categoría 'Innovación y apuesta por el conocimiento'; a Coca-Cola en la categoría 'Trayectoria en el desarrollo de Andalucía'; y a Universal DX en la categoría 'Revolución sanitaria'.

En la tercera edición de los premios, celebrada el 25 de noviembre de 2024, los galardones correspondieron a Moeve en la categoría 'Apuesta por el desarrollo de Andalucía'; al presidente de ATA, Lorenzo Amor, en la categoría 'Impulso al empleo de Andalucía'; a la empresaria almeriense Isabel Pérez en la categoría 'Innovación y ejemplo de desarrollo'; y al Festival de Málaga en la categoría 'Proyección cultural'.

La entrega de la cuarta edición de los premios se desarrolló el 18 de noviembre de 2025, y en ellos resultaron galardonados Amazon en la categoría 'Apuesta por el impulso de Andalucía'; la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en la categoría 'Impulso empresarial'; los parques tecnológicos de Andalucía en la categoría 'Innovación y ejemplo de desarrollo'; y la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía en la categoría de 'Eficiencia y coordinación'.