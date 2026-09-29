Cosmopoética acerca a personas con discapacidad visual cómo fue la posible visita de Borges a la Mezquita-Catedral de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Poesía Cosmopoética. Poetas del Mundo en Córdoba, que se celebra entre el 25 de septiembre y el 3 de octubre, ha diseñado tres visitas a la Mezquita-Catedral bajo el título 'Elogio en la sombra'. Dichas visitas reproducen la que probablemente realizó hace décadas Jorge Luis Borges durante su estancia en Córdoba, cuando ya había perdido la vista.

Según ha detallado el Ayuntamiento, esta actividad, realizada en colaboración con el Cabildo Catedral y la ONCE, está dirigida a personas con discapacidad visual, para quienes se han programado dos sesiones, aunque habrá una tercera abierta al público general.

La 23ª edición de Cosmopoética, organizada por el Consistorio y patrocinada por Kutxabank, lleva como lema 'Inventar la alegría' y rinde homenaje al autor argentino en el 40 aniversario de su fallecimiento. Y es que Borges visitó Córdoba en los años 20, donde hay constancia de que conoció a Julio Romero de Torres. Previsiblemente, también visitó la Mezquita-Catedral. Aunque no está documentada la presencia posterior del escritor en la ciudad, sí existen referencias a una visita al templo en 1976, cuando ya estaba completamente ciego.

'Elogio de la sombra' está inspirada en esta posible visita que Borges realizó a la Mezquita-Catedral cuando había perdido la vista, hecho que tiene algo de leyenda, y propone evocar la experiencia del autor argentino gracias en parte a la musicalidad que imprimen el coro y el órgano de la Catedral, que interpretan varias piezas musicales.

La primera visita borgeana para personas con discapacidad visual tuvo lugar este lunes y habrá una segunda el 30 de septiembre. La propuesta programática de la edición 2026, que este año cuenta con la coordinación literaria del poeta, editor y gestor cultural David Eloy Rodríguez, reivindica la literatura como forma de felicidad en tiempos complejos, tal y como quedó patente en la inauguración del Festival, que corrió a cargo de la Premio Princesa de Asturias de las Letras Siri Hustvedt.

LOS PREMIOS

Por otro lado, la 23ª edición del Festival Internacional de Poesía Cosmopoética trae como novedad la creación de los Premios Cosmopoética Ciudad de Córdoba, que se entregarán el 3 de octubre en el Teatro Góngora durante la ceremonia de clausura, unos galardones nacidos para distinguir a personas o entidades que desarrollan una labor poética preeminente e insustituible y que tendrán dos modalidades: a la trayectoria poética y a la difusión de la poesía.

Así, el Premio a la trayectoria poética se entregará a Ana Blandiana, galardonada con el Premio Princesa de Asturias, una de las voces más influyentes de la literatura rumana contemporánea, cuya visión crítica y su defensa de la libertad y de los derechos humanos han sido el espejo en el que se han mirado poetas y autores de todo el mundo.

El Premio la difusión de la poesía se otorgará en esta primera edición al programa radiofónico La Estación Azul, de RNE, el decano de la radio española, por cuyos micrófonos han pasado los autores y obras más relevantes en las últimas dos décadas. La ceremonia de entrega de galardones contará también con la presencia de Rocío Márquez y Carmen Camacho, que ofrecerán un concierto-recital.