Cosmopoética cierra su 23 edición consolidado como un festival de "excepcional calidad literaria"

Presentación de la 23ª edición del Festival Internacional de Poesía de Córdoba, Cosmopoética 2026. Poetas del Mundo en Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Poesía Cosmopoética. Poetas del mundo en Córdoba ha clausurado su 23 edición consolidado como una cita cultural "de primer nivel, caracterizada por su excepcional calidad literaria", según ha indicado la teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás.

Desde el 25 de septiembre al 5 de octubre, han sido 73 los autores nacionales e internacionales que han participado en Cosmopoética, "que un año más ha cosechado un éxito absoluto de público, con lleno en la mayoría de los actos y encuentros literarios que se han programado", ha señalado Albás, quien ha recordado que "esta gran aceptación y seguimiento por parte de un público fiel es aún más significativo teniendo en cuenta que no estamos hablando de un festival que traiga citas de gran formato, sino que tiende a una programación muy cuidada en la que siempre prima la excelencia y la calidad".

Así, ha destacado la presencia de cinco premios Princesa de Asturias, un Premio Cervantes, cuatro premios nacionales de Poesía y Literatura, un Premio Nacional de Poesía Joven, tres Adonáis y cuatro Premios Loewe. En total, han sido 59 actividades en 20 ubicaciones distintas.

Bajo el lema 'Inventar la alegría' y con el trasfondo de la conmemoración del 40 aniversario de la muerte de Borges, la propuesta programática de la edición 2026, que este año ha contado con la coordinación literaria del poeta, editor y gestor cultural David Eloy Rodríguez, ha reivindicado la literatura como forma de felicidad en tiempos complejos. Por sus distintas ubicaciones han pasado autores y creadores como Siri Hustvedt, encargada de abrir el festival, Leonardo Padura, Ana Blandiana John Banville, Sergio Ramírez, Carmen Linares, Rodrigo Cortés o Chema Madoz.

El coordinador ha resaltado igualmente "la extraordinaria calidad de la programación y la gran respuesta del público, que ha llenado todos los espacios y ha colaborado con su escucha atenta y con su participación masiva para que hayamos tenido una edición muy completa y diversa, emocionante, intensa e inolvidable", a la vez que cree que "se han dado muchas razones para enamorarse de la poesía, y se ha mostrado cómo la literatura es un lugar de encuentro, reflexión y celebración y puede ayudar a vivir en estos tiempos en los que resulta imprescindible inventar la alegría a pesar de todo".

El festival poético, organizado por el Ayuntamiento y patrocinado por la Fundación Kutxabank, se clausuró el sábado en el Teatro Góngora con la entrega de los I Premios Ciudad de Córdoba a Ana Blandiana, galardonada con un Princesa de Asturias de las Letras, y al programa 'La estación azul' de RNE, decano de la poesía y la literatura en las ondas.

CONTENIDO SOCIAL

La 23º edición del Festival Internacional de Poesía de Córdoba destacó igualmente por la importancia que le ha concedido a actividades de contenido social a través de la colaboración con entidades como la Fundación Prolibertas, la Fundación ONCE, o el Cabildo Catedral, Cosmopoética 2026 ha fomentado la participación de colectivos con especiales dificultades, tales como las personas sin hogar o con discapacidad visual.

En ese sentido, entre las propuestas más novedosas han destacado la visita borgeana a la Mezquita-Catedral que bajo el título 'Elogio de la Sombra' evoca la visita a este Monumento Patrimonio de la Humanidad que previsiblemente realizó Borges a mediados de los 70 --cuando ya había perdido la vista por completo-- durante su estancia en la ciudad.

Cosmopoética 2026 ha celebrado distintos ciclos literarios como 'Voces desde el Aleh', que ha reunido a narradores, artistas, periodistas y ensayistas que han conversado sobre la capacidad de la literatura para dar respuesta a los retos de la edad contemporánea; 'Poetas en el espejo', concebido como el espacio específico para la poesía, a través de la lectura y el encuentro entre autores y 'Noches del Laberinto', donde se han fusionado poesía y música.