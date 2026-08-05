Las costas andaluzas registran en verano cerca de un 90% de ocupación, un 4% más que en 2025, según Agencias de Viajes

Archivo - Playa de la Barrosa en Chiclana. Imagen de archivo - PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO - Archivo

SEVILLA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Agencia de Viajes (FAAV), Luis Arroyo, ha señalado que las costas andaluzas han obtenido unos porcentajes de ocupación cercanos al 90% y con una previsión de aumento del 4% respecto a la temporada estival pasada, lo que suponen "números de récord".

En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente de la FAAV ha indicado este martes que las costas de Andalucía han aumentado su demanda con algunas zonas que superan el 97% de ocupación y con diversas regiones que años anteriores habían obtenido menor número de ocupación con porcentajes por encima del 80%.

De esta forma, preguntado por las previsiones para el resto del verano, Arroyo ha mantenido que la recepción de turistas extranjeros en la comunidad autónoma andaluza "son los previstos" respecto al verano de 2025, considerado el año récord de ocupación.

"La recepción de turistas en nuestra comunidad apunta a estar en números similares al verano pasado, incluso por encima del año de récord con un incremento del 4% que estimamos nosotros", ha afirmado el responsable de la federación.

Asimismo, Arroyo ha enumerado las preferencias de consumo que tienen los turistas andaluces en estos primeros meses del periodo estival, entre los que ha mencionado a la región andaluza como la más solicitada por los habitantes que buscan un "destino de tranquilidad con múltiples opciones de costa e interior, además de un repertorio de hoteles muy buenos". A su vez, ha mencionado que entre los destinos elegidos alejados de la región andaluza destacan las Islas Baleares o las Islas Canarias.

Preguntado por los principales motivos del encarecimiento de los precios en algunos destinos de Andalucía, Arroyo ha aclarado que municipios como Zahara de los Atunes, Tarifa o Punta Umbría se han visto "desbordados" por la variedad hotelera que poseen respecto a otras zonas, entre las que destaca la Costa del Sol.

"El mercado europeo elige nuestras costas frente a destinos como Oriente Medio, destino al que el turista viajaba hasta el estallido del conflicto bélico. En consecuencia de ello, muchos turistas han elegido las costas andaluzas, por lo que el destino se encarece", ha afirmado el presidente como otro de los motivos del aumento de los precios.

LOS NUEVOS DESTINOS DE VERANO

Respecto al aumento de turistas internacionales en la región y el encarecimiento de la región, Arroyo ha sostenido que "ese turista extranjero", que aterriza con un poder adquisitivo más alto, "puede llegar a repercutir en el turismo nacional que, aún eligiendo un turismo nacional preferentemente de nuestra costa, ve cómo se produce un encarecimiento de la vida en su propia tierra", ha asegurado.

Debido a ello, muchos turistas andaluces buscan "la tranquilidad y las temperaturas agradables" de la sierra en verano que tiene unos precios "más competitivos" que la costa, debido a la ausencia de la aglomeración y la playa.

"Hace unos años no había esa alta ocupación en la sierra que tenemos a día de hoy, producto del que va buscando un producto distinto, con un clima distinto, con su gastronomía, con su riqueza, con sus recursos turísticos y siempre a un precio más asequible que te vas a encontrar en la propia costa", ha señalado el presidente de la FAAV.

En esta misma línea, el entrevistado ha señalado la Sierra de Aracena (Huelva) como uno de esos lugares que "han marcado la diferencia en los últimos años" entre los visitantes que buscan una zona con espacios turísticos y precios más económicos, respecto a lugares como la propia costa de Huelva.

EL MIEDO A LOS CONFLICTOS BÉLICOS

Respecto a los viajes internacionales realizados por los andaluces, Arroyo ha sostenido la "caída importante" en los últimos años de destinos en Oriente Medio, entre los que ha destacado a Israel como un "viaje muy demandado", paralizado por los conflictos con Palestina.

En esta misma línea, el presidente de la FAAV ha aludido a distintos países de Asia que han disminuido su demanda respecto a años anteriores por el "miedo creciente" a los conflictos entre territorios como Irán, Arabia Saudita o la República Libanesa.

Aún así, Arroyo ha mostrado que estos viajes mantienen una operativa "exigente" para que no exista ningún tipo de "temor" al conflicto entre los países de Oriente Medio.

"Desde la agencia transmitimos total normalidad porque hay una operativa totalmente normal hacia ese destino con vuelos haciendo escala en países sin conflictos o con vuelos directos, en los que no parece haber ningún tipo de problema ni restricción, por lo que trasladamos la total tranquilidad de poder viajar a un destino muy elegido por españoles y andaluces", ha incidido el presidente.

Debido a los conflictos bélicos, entre otros factores, los andaluces han optado por viajar hacia el continente americano y países del centro de Euopa, entre los que ha destacado el aumento de vuelos hacia Estados Unidos.

"Este año con el conflicto bélico de Oriente Medio ha provocado que el turista elija viajar hacia América del norte o del sur. Y es que este miedo a la guerra ha hecho que los andaluces elijan destinos como Estados Unidos", ha concluido Arroyo.