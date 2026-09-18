Los costes de producción de la aceituna de mesa oscilan entre 0,71 y 1,23 euros/kilo de aceituna comercial, según AEMO

Archivo - Plato de aceitunas verdes. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), con sede en Córdoba, ha puesto este viernes a disposición del sector el estudio completo 'Aproximación a los costes de producción de la aceituna de mesa en España 2026', un documento técnico que analiza con detalle la estructura de costes de los principales sistemas de cultivo de aceituna de mesa del país y que concluye que los costes de producción oscilan, según el sistema de cultivo y de recolección, entre 0,71 y 1,23 euros/kilo de aceituna comercial.

Según destacan desde AEMO, estos valores, comparados con la evolución reciente de los precios en origen, permiten "analizar la rentabilidad de las distintas explotaciones y facilitar una mejor toma de decisiones tanto por parte del sector como de las administraciones".

El estudio desarrolla la metodología empleada, desglosa cada uno de los capítulos de costes de explotación e incorpora los cálculos realizados para los distintos modelos productivos considerados, constituyendo una herramienta de consulta para agricultores, cooperativas, empresas, administraciones públicas e investigadores.

Con este trabajo, AEMO amplía su línea de estudios sobre costes de producción del olivar, ofreciendo por primera vez una referencia específica para el sector de la aceituna de mesa, elaborada con criterios técnicos y con el objetivo de aportar transparencia y conocimiento a la cadena de valor.

El estudio completo puede descargarse libremente y redifundirse desde los canales oficiales de AEMO y nace con la vocación de convertirse en un documento de referencia para el sector de la aceituna de mesa, del mismo modo que los estudios de costes del olivar destinados a producción de aceite publicados por la asociación en los últimos años.