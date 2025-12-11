La creación de empresas sube un 4,5% en Andalucía y vuelve a cifras positivas registrando su mejor octubre

Archivo - Imagen de archivo de una persona trabajando. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Andalucía subió un 4,5% en octubre en tasa interanual con un total 1.941 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 341, un 5,8% menos, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de octubre en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de octubre, la creación de empresas en Andalucía sale de las cifras negativas que registró el mes anterior.

Para la constitución de las 1.941 empresas creadas el pasado mes de octubre se suscribieron algo más de 43,52 millones de euros, lo que supone un 3,86% más que en el mismo mes de hace un año (43,52 millones de capital desembolsado).

De las 341 empresas que echaron el cierre el pasado mes de octubre en Andalucía, 299 lo hicieron voluntariamente; 16 por fusión con otras sociedades y las otras 26 restantes por otras causas.

Baleares (+29,12%) Canarias (+23,94%) y País Vasco (+19,3%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra, Extremadura y Aragón con retrocesos de un 41,82%, 9,02% y un 6,19%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Castilla-La Mancha (+29,73%), Baleares (+26,44%) y Asturias (+22,86%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, Castilla y León y La Rioja las que menos, con retrocesos de un 48,98%, 22,34% y un 16,67%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 7,8% en Andalucía en octubre, hasta las 320 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 148,5 millones de euros, cifra un 15% inferior a la de octubre del año anterior.

DATOS NACIONALES

El número de nuevas sociedades mercantiles creció un 9% en octubre respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar un total de 11.665 empresas, su mayor cifra para este mes desde 1995, cuando se inicia la serie histórica.

Con el ascenso interanual de octubre, la creación de empresas acumula siete meses consecutivos de ascensos, tras subir un 0,3% en abril, un 36,9% en mayo, un 15% en junio, un 11,4% en julio, un 3,4% en agosto y un 14,7% en septiembre.

Para la creación de las 11.665 empresas de octubre se suscribieron más de 411,7 millones de euros, lo que supone un 5,3% más que en igual mes de 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 35.297 euros, bajó un 3,4% interanual.

Por su parte, la disolución de empresas bajó un 1,9% en octubre en relación al mismo mes de 2024, con 2.117 sociedades desaparecidas. Así, cada día del mes de octubre cerraron sus puertas 68 sociedades.