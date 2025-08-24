Crece la demanda por las actividades subacuáticas en Andalucía, con el rugby bajo agua como nueva apuesta

SEVILLA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El deporte subacuático atraviesa un momento de "auge en Andalucía", según los últimos datos de la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas (FAAS), ya que las licencias federativas han experimentado "un ligero pero constante crecimiento, consolidando una tendencia positiva que se viene repitiendo en los últimos años".

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la FAAS, Pepe Segura, ha asegurado que, a fecha de agosto de 2025, se han tramitado 2.990 licencias en la comunidad, frente a las 2.944 registradas en el mismo periodo del año anterior. Un incremento del 2% que, "aunque moderado, refleja el interés creciente por disciplinas que unen deporte, técnica y contacto con el medio acuático".

Dentro de este abanico de prácticas, Segura ha destacado que la apnea y el rugby subacuático son las que "más están despertando el interés de los nuevos federados". El máximo responsable federativo ha detallado que los cursos de buceo se han mantenido en cifras similares respecto a 2024, mientras que los bautismos de buceo sí han registrado una subida, "signo de que cada vez más personas se animan a realizar una primera inmersión".

Segura también ha señalado las provincias donde el crecimiento "está siendo más notable". "Sevilla, Cádiz y Almería están casi igualadas en lo que va de año". Un dato que, a su juicio, pone de manifiesto que la afición por los deportes subacuáticos "no se concentra únicamente en las zonas de costa, sino que está presente en toda la geografía andaluza".

En cuanto al principal desafío que actualmente afrontan, en su opinión, es garantizar que existan instalaciones y recursos suficientes para atender a la demanda, al tiempo que se apoya la expansión de las modalidades emergentes.

RUGBY SUBACUÁTICO: 'UN DEPORTE SINGULAR QUE GANA ADEPTOS'

Entre las nuevas disciplinas, el rugby subacuático se perfila como "una de las apuestas más prometedoras". Aunque todavía minoritario, su progresión en Andalucía "está siendo rápida y firme". El delegado de rugby subacuatico en la comunidad andaluza, Alberto de Diego, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, en qué consiste esta singular práctica. "Dos equipos compiten por introducir un balón en la portería contraria, situada en el fondo de la piscina a entre tres y cinco metros de profundidad".

La complejidad del juego, a su juicio, radica en que "toda la acción se desarrolla bajo el agua". Los jugadores deben coordinarse mediante gestos y miradas, ya que solo pueden salir a la superficie para respirar, así lo ha explicado el delegado detallando que esta característica lo convierte en un "deporte dinámico, exigente y espectacular, que sorprende tanto a quienes lo practican como a quienes lo descubren como espectadores".

"Es un deporte de equipo en el que la comunicación se basa en gestos y miradas. Este nivel de coordinación y rapidez lo hace único entre las disciplinas acuáticas", ha subrayado De Diego.

El delegado ha recordado que el balance del campeonato celebrado en abril en Torremolinos (Málaga) fue muy positivo y sirvió para dar visibilidad al rugby subacuático. Además, ha destacado un hito importante, la creación del primer equipo femenino en Andalucía, que debutará el próximo mes de octubre en el Campeonato de España por Autonomías. "En pocos meses logramos completar el equipo femenino, lo que demuestra el entusiasmo con el que se está acogiendo este deporte", ha apuntado.

De Diego ha reconocido que el crecimiento del rugby subacuático depende "en gran medida" de contar con instalaciones adecuadas. "El principal apoyo que necesitamos son piscinas profundas de más de tres metros". Por ello, ha insistido en la importancia de la colaboración institucional y en la búsqueda de patrocinadores que permitan retransmitir partidos y llegar a un público más amplio.

UN FUTURO PROMETEDOR

La FAAS, según ha asegurado Segura, confía en que este deporte pueda convertirse en un referente dentro del panorama andaluz. Andalucía, con una "amplia tradición en actividades" como el submarinismo o la pesca subacuática, ofrece un "terreno fértil para que disciplinas como el rugby subacuático se desarrollen con fuerza". Por su parte, De Diego ha previsto un futuro optimista, afirmando que "creo que Andalucía puede llegar a convertirse en la comunidad autónoma más fuerte en rugby subacuático".

Finalmente, ha concluido resumiendo que con el crecimiento sostenido de licencias, la implicación de clubes y federaciones, y el entusiasmo de nuevos practicantes, el deporte subacuático andaluz "está viviendo un momento de expansión". Y aunque el rugby subacuático, todavía "incipiente", "podría convertirse en el mejor ejemplo de cómo la innovación deportiva encuentra espacio y apoyo en una comunidad acostumbrada a mirar al mar y a la piscina como escenarios de superación y pasión deportiva".