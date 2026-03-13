La Junta invierte más de 280.000 euros en adaptabilidad del Centro de Día para mayores dependientes de Pilas (Sevilla)

Visita de la delegada territorial de Inclusión Social, junto al alcalde de Pilas, al Centro de Día para mayores dependientes. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PILAS (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación territorial, ha destinado más de 280.000 euros a la adaptación del Centro de Día para personas mayores dependientes de Pilas (Sevilla). La ayuda, el 80% del presupuesto total de ejecución, se enmarca en la línea de subvenciones puesta en marcha por el Gobierno andaluz --a través de los fondos 'Next Generation'-- para la reforma y/o construcción de centros de día y centros residenciales para personas mayores y personas con discapacidad, adecuados al nuevo modelo de cuidados de larga duración.

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, María Luisa Cava, junto al alcalde de Pilas, José Leocadio Ortega, ha comprobado este viernes el estado de las obras, y han destacado la importancia de estos espacios como promotores del bienestar para las personas mayores, señala la Junta en una nota de prensa.

María Luisa Cava, tras agradecer "la sensibilidad y compromiso demostrado hacia los mayores" de la localidad por parte del regidor, ha puesto de relieve "la importante apuesta" realizada por parte de la Junta de Andalucía a la hora de mejorar el sistema de atención, "con un nuevo modelo que fomenta entre los mayores la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio social".

De esta forma, la responsable de Inclusión Social en la provincia se ha referido a la adaptación de las instalaciones del Centro de Día de Pilas para dotarlas de equipamiento y espacios acorde a las necesidades de sus usuarios, "ya que ellos son la base de la sociedad; una parte activa de la vida cotidiana del pueblo".

Este avance, tanto en el cuidado como en la comodidad, "piensa solo en ellos", ha dicho Cava. En este sentido, ha destacado la predisposición mantenida en todo momento por José Leocadio Ortega a la hora de colaborar con la Administración andaluza para dotar al municipio de este nuevo espacio que supondrá la mayor prestación de servicios.

COMPROMISO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La delegada territorial ha subrayado el compromiso del Ejecutivo de Juanma Moreno con las personas mayores y ha recordado como en los últimos años se han destinado 15,5 millones para proyectos en centros de personas mayores y discapacidad de la provincia. Cava ha puntualizado que estas ayudas forman parte de una línea de apoyo que alcanza los 134 millones para toda Andalucía.

Asimismo, Cava ha resaltado el esfuerzo que el Gobierno andaluz viene dedicando a "reforzar su modelo de atención a la dependencia, hasta el punto de haber consignado para ello", hasta 2.610 millones de euros en el Presupuesto de la comunidad autónoma para este 2026, "lo que representa el doble de lo que destinaban ejecutivos anteriores, y también el doble de lo que aporta el Gobierno de España: 71% frente al 29%".

María Luisa Cava ha concluido recordando la apuesta de la Junta de Andalucía por la unidad de estancia diurna de esta localidad a través de la subvención concedida, "sin la cual la finalización de la obra hubiera sufrido una demora de años". Ahora, con esta inversión, el Ayuntamiento de Pilas adaptará "con mayor celeridad" el centro de día a personas mayores con discapacidad.

Por su parte, el alcalde de Pilas ha querido destacar que, con esta ampliación, el Ayuntamiento dobla el número de plazas para personas mayores dependientes disponibles en el municipio, que pasa de las 15 actuales a 30. Ortega ha indicado que esta ampliación "forma parte del compromiso del Consistorio con los mayores del municipio, ya que a ellos le debemos nuestro presente y nuestro futuro".

El regidor pileño ha puntualizado que desde el Consistorio, "al igual que desde la Junta de Andalucía", se trabaja "de forma incansable" para no dejar a nadie atrás y, por ello, "se apuesta por una atención integrada, participativa y con espacios que fomenten el ambiente familiar", ha concluido Ortega.