La crecida de los ríos aísla a más de 200 personas en Órgiva (Granada)

El alcalde de Órgiva, Raúl Orellana, en el centro en la imagen en una visita a una zona afectada por el paso de la borrasca 'Leonardo' - AYUNTAMIENTO

ÓRGIVA (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Órgiva, en la Alpujarra de Granada, mantiene activado el plan de emergencias municipal y a pleno rendimiento el operativo para hacer frente a las consecuencias de la crecida de los ríos Chico y Guadalfeo, que ha provocado el aislamiento por carretera de unos 200 vecinos en distintos puntos del término municipal.

Las zonas más afectadas son la pedanía de Bayacas y el paraje de los Cigarrones, según ha informado el Ayuntamiento de Órgiva en una nota de prensa este jueves. En el anejo, el desbordamiento del río Chico ha dejado viviendas y cortijos aislados en su margen izquierdo, afectando a una veintena de personas que, "aunque incomunicadas por carretera, pueden acceder a pie".

En el paraje de los Cigarrones, la crecida del río Guadalfeo mantiene en la misma situación a más de 200 personas. El alcalde de Órgiva, Raúl Orellana, ha destacado la labor que está desarrollando el operativo municipal desde el inicio del episodio meteorológico que ha llegado con la borrasca 'Leonardo'.

"Estamos realizando numerosas intervenciones de manera continuada, priorizando la seguridad de las personas y el seguimiento constante de las zonas más sensibles", ha señalado. El regidor ha subrayado que todos los recursos disponibles "están volcados en atender incidencias, garantizar el acceso peatonal y preparar la recuperación de los caminos en cuanto las condiciones lo permitan".

Durante las horas previas a la tarde de este jueves, el agua ha alcanzado a varios vehículos que se encontraban estacionados en el propio cauce del río, y en cuyo interior, tras comprobaciones de los efectivos de Bomberos, finalmente se ha confirmado que no había nadie.

Como medida preventiva, en la noche de este pasado miércoles, alrededor de una veintena de vecinos de la zona de La Estrella, situada junto al cauce del río Chico, tuvieron que ser desalojados de sus viviendas ante el riesgo de nuevas crecidas.

Estas personas fueron trasladadas a un hotel y otras reubicadas en casas de amigos y familiares. "Tratamos de anticiparnos y atender de la manera más segura y urgente a todos los vecinos. La prevención es fundamental en este tipo de situaciones. Ante la mínima duda, actuamos con antelación para evitar riesgos mayores", ha explicado Orellana.

Además, el temporal de lluvia y viento ha provocado otras incidencias de menor entidad en el municipio, como la rotura de la tubería de agua que abastece la zona norte del municipio (el Beber y Fuente Mariano) y la tubería de Bayacas, además de la caída de ramas, postes y tendidos eléctricos, que están siendo atendidas por los servicios municipales y de emergencias. También se teme que la crecida del río llegue hasta las instalaciones de la piscina municipal.

Desde el Ayuntamiento se pide a la población máxima precaución, evitar desplazamientos innecesarios por zonas próximas a los cauces y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia mientras continúan las labores para restablecer la normalidad.