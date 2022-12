Crespín afirma que el PSOE de Córdoba cuenta con "liderazgos, proyectos y equipos" de cara a las municipales de 2023

CÓRDOBA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha afirmado este martes que los socialistas cordobeses tienen "la vista puesta en las elecciones municipales de 2023" y que, para ello, cuentan "con liderazgos, proyectos y equipos para defender el territorio y la acción local, frente a lo que está ocurriendo en Andalucía tras las elecciones autonómicas, donde el PP fue el gran vencedor y Andalucía la gran perdedora".

En este sentido y en rueda de prensa, Crespín ha asegurado que la dirección provincial del PSOE de Córdoba arranca 2023 con "mucha ilusión y confianza, por los retos y desafíos" a los que se enfrenta, entre los cuales ha citado los comicios municipales, que se celebrarán el 28 de mayo del próximo año.

"La fortaleza territorial del PSOE de Córdoba --ha señalado-- es la que pondremos en el centro de nuestra acción política en el que año que ahora comienza, con el objetivo de reforzar a nuestros alcaldes, de cara a las municipales de mayo y para ofrecer lo mejor de nosotros mismos allí donde no gobernamos y estamos en la oposición, para recuperar la confianza de los vecinos y que nos den las llaves de sus ayuntamientos".

Junto a ello, ha subrayado que "el primer y el gran objetivo del PSOE de Córdoba" es "servir de soporte, apoyo y respaldo" en los ayuntamientos donde el PSOE gobierna, es decir, en 43 de los 77 municipios de la provincia, el 56 por ciento del total, y en 33 consistorios con mayoría absoluta. También pretende el partido servir de apoyo a las candidaturas, "que están en pleno proceso de elaboración y que estarán listas para finales de febrero o inicios de marzo".

Crespín ha explicado que ya se han elegido a los candidatos en los municipios de más de 20.000 habitantes, donde concurrirán a la reelección los alcaldes socialistas de Puente Genil, Esteban Morales; Palma del Río, Esperanza Caro; Lucena, Juan Pérez, y Montilla, Rafa Llamas, además de Antonio Hurtado en Córdoba capital tras el proceso de primarias, Rafael Aguilera en Priego de Córdoba, o Rafael Villarreal en Pozoblanco, mientras que este lunes se celebró asamblea del PSOE en Cabra, donde se ha elegido como nuevo secretario general a Jesús Chacón, y en los próximos días se anunciará el nombre del candidato.

JUNTA Y GOBIERNO

En cualquier caso, según ha insistido, los socialistas van "a defender con liderazgos, proyectos y equipos las elecciones locales ante lo que está pasando" con Juanma Moreno (PP) al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía, "con el deterioro de los servicios públicos en sanidad, educación y dependencia", a lo que se suma "el déficit de gestión" del Ejecutivo andaluz y su "desprecio hacia la financiación local".

En contraposición, Crespín ha alabado "la gestión dirigida a solventar los problemas de la gente de los gobiernos socialistas en el Gobierno de España y en la Diputación de Córdoba, frente a la política para las grandes fortunas y patrimonios que desarrolla el Gobierno del PP en Andalucía".

En este sentido, ha resaltado "el catálogo de medidas y ayudas articuladas desde el Gobierno de Pedro Sánchez, solo y a pulmón, porque no han tenido el apoyo del PP, ni de Casado, ni de Feijóo", a quienes ha recriminado que, "no solo no apoyan medidas que benefician a la mayoría de los ciudadanos, sino que se prestan al secuestro de las Cortes y del Tribunal Constitucional".

Entre tanto, "el liderazgo europeo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha traducido en una capacidad inversora de fondos europeos sin precedentes en España", y se ha reflejado también en "la defensa de la excepción ibérica y del tope de gas, que han hecho que tengamos una de las facturas de la luz más bajas del continente", y que, "según The Economist, España sea la cuarta mejor economía de la OCDE, por delante de países como Estados Unidos, Francia o Alemania, o que la inflación esté 3,4 puntos por debajo de la media europea".

MÁS MEDIDAS ANTICRISIS

En este contexro, Rafi Crespín ha celebrado la reunión de este martes del Consejo de Ministros, "para articular un tercer paquete de medidas anticrisis", entre las que ha destacado el acuerdo entre los socios de gobierno para "congelar el precio de los alquileres durante seis meses", destacando también "la valentía del Gobierno para exigir que pague más quien más tiene, a través de impuestos a la grandes fortunas, a las eléctricas y a la banca".

Para Crespín, estas medidas "no son trazos gruesos", sino que "tienen traducción en la realidad de la gente de Córdoba", como por ejemplo en "la inversión de 300 millones de euros de la Base Logística del Ejército en Córdoba, en los proyectos de turismo sostenible en Villafranca, Baena, Sierra Morena o el Guadiato; el proyecto de movilidad con trenes de proximidad entre Palma del Río y Villa del Río; la lucha contra la sequía, con obras de emergencia en La Colada que en enero, o los 32 millones de fondos de transición justa para resolver infraestructuras eléctricas en el Guadiato".

En el repaso que ha hecho de 2022, la dirigente socialista ha señalado también "la acción legislativa del Gobierno de España con nuevos derechos y nuevas libertades", entre las que ha resaltado "las de la eutanasia, la memoria democrática y la Ley del Deporte, que vienen a mejorar las tasas de bienestar y de salud en la comunidad".