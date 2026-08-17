Crespín (PSOE) critica que la contratación estival del SAS en Córdoba "no cubre ni un tercio" de las vacaciones

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, en la sede provincial de su partido. - PSOE

CÓRDOBA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha afirmado este lunes que "la contratación extraordinaria prevista por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) este verano en la provincia no cubre ni siquiera un tercio de las vacaciones del personal sanitario", una situación que, "unida al cierre de toda la actividad ordinaria en horario de tarde en los centros de salud, confirma un nuevo paso en el deterioro planificado de la sanidad pública andaluza por parte del Gobierno de Juanma Moreno".

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha criticado que el Plan de Verano 2026 del SAS, que permanecerá activo hasta el próximo 17 de septiembre, "supone el cierre de las consultas ordinarias de tarde en todos los centros de salud de la provincia, de manera que la atención sanitaria ordinaria queda limitada al horario de mañana durante casi tres meses".

Así, el Gobierno andaluz del PP, encabezado por Moreno, "vuelve a responder a los problemas de la sanidad pública cerrando servicios en lugar de reforzarlos", advertiendo Crespín que "esta decisión concentra toda la demanda asistencial en horario matinal y deriva a numerosos pacientes a unos servicios de urgencias que ya soportan una elevada presión asistencial".

Esto quiere decir que "la Junta vuelve a optar por los recortes encubiertos en lugar de garantizar la atención sanitaria que merecen los cordobeses y las cordobesas. Estamos hablando de casi tres meses sin consultas ordinarias por las tardes en toda la provincia, una decisión especialmente grave cuando la Atención Primaria atraviesa una situación marcada por la falta de profesionales, las listas de espera y el progresivo deterioro del sistema sanitario público".

La secretaria general socialista ha asegurado que la verdadera dimensión del Plan de Verano "queda al descubierto al analizar la contratación anunciada por la Consejería de Salud", pues, "según los datos facilitados por las organizaciones sindicales, los 3.477 contratos previstos por el SAS para Córdoba apenas permitirán cubrir una media de 9,4 días de vacaciones por cada uno de los cerca de 10.900 profesionales que trabajan en la sanidad pública de la provincia, cuando cada trabajador tiene derecho aproximadamente a un mes de descanso".

"Lo que Moreno ha vendido como un refuerzo extraordinario --ha señalado-- apenas cubre un tercio de las vacaciones del personal sanitario. Es una planificación insuficiente que vuelve a cargar de trabajo a los profesionales que permanecen en activo y repercute en la calidad asistencial".

Además, Crespín ha destacado que la situación resulta "especialmente preocupante" en varios territorios de la provincia. De este modo, "mientras la cobertura prevista en el Hospital Universitario Reina Sofía equivale a 11,6 días por profesional, en el Distrito Sanitario Córdoba apenas alcanza 1,3 días por trabajador; en el Distrito Guadalquivir se sitúa en 5,6 días, y en el Área Sanitaria Norte llega únicamente a 6,9 días por profesional".

"No estamos ante un verdadero plan de refuerzo sanitario, sino ante un plan de mínimos para intentar sostener el sistema durante el verano", ha afirmado Crespín, quien ha agregado que lo más grave "es que la Junta conocía perfectamente esta situación desde hace meses y no hizo absolutamente nada para corregirla. La escasez de profesionales es consecuencia directa de años de contratos precarios, falta de estabilidad laboral y unas condiciones de trabajo que están expulsando a médicos y enfermeras hacia otros servicios de salud".

Como ejemplo de esa "mala planificación", Crespín ha recordado los resultados de la última convocatoria realizada por el SAS para cubrir plazas de Medicina de Familia y Pediatría en Atención Primaria. En el Distrito Sanitario Córdoba "únicamente pudo cubrirse una de las 22 plazas ofertadas de Medicina de Familia; en el Distrito Guadalquivir solo tres de las 22 disponibles y, de las cinco plazas convocadas para Pediatría, únicamente se adjudicó una".

"Estamos hablando de porcentajes de cobertura de entre el cinco y el 20%. Son cifras demoledoras que evidencian el fracaso absoluto de la política de recursos humanos de Moreno y explican perfectamente por qué la Junta termina recurriendo al cierre de servicios durante el verano", ha subrayado.

Junto a ello, Crespín también ha alertado que "la insuficiente sustitución de las vacaciones coincidirá con una reducción de la actividad asistencial durante los meses estivales, con menos consultas, menos intervenciones quirúrgicas y una disminución de los recursos hospitalarios disponibles, entre ellos el cierre de 312 camas hospitalarias en la provincia durante el verano, mientras miles de cordobeses siguen aguardando una consulta con el especialista, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica". Crespín ha recordado que hay 82.000 personas en lista de espera en la provincia.