Crespín (PSOE) insta a la Junta a resolver el "caos" por el "atasco" de la Dependencia en Córdoba

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha instado al Gobierno andaluz del PP a "resolver, de una vez por todas, el caos y el sufrimiento familiar ante la desastrosa tramitación de la Dependencia y de la Ayuda a Domicilio" en la provincia de Córdoba, "con más de 5.000 mayores en cola para acceder al sistema, ser valorados o que se resuelva su solicitud, como sucede en este último caso con unos 2.000 mayores", según datos de la propia Junta de Andalucía.

Según ha informado el PSOE en una nota, con motivo de una visita al centro de Disgenil para personas discapacitadas en Puente Genil (Córdoba), Crespín ha vuelto a pedir al Gobierno del PP en la Junta de Andalucía "que duplique la subida del precio del coste/plaza en Dependencia. Esto es, pasar del 4,5% prometido hasta un 10%, para evitar el cierre asistencial en la provincia de Córdoba y reforzar el sistema de ayuda, que mantiene una lista de espera completamente inasumible".

"El incremento anunciado por la Junta, en torno al 4,5%, no cubre ni siquiera la mitad de lo que las entidades y centros reclaman para hacer frente a los costes reales de los servicios que prestan y que coincide con el incremento de los convenios colectivos que regulan los salarios de los profesionales del sector para este 2025", ha especificado Crespín, quien ha afeado a la Junta que "dé la espalda de nuevo al tercer sector".

Crespín ha recordado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), "ya fue quien más recortó la Dependencia cuando estaba en el Ministerio, dejando fuera del sistema a las cuidadoras, y ahora es quien más tirado deja al sector, puesto que deja sin reconocer los costes reales, no garantiza una financiación justa, ni las condiciones dignas para profesionales y usuarios".

Frente a ello, la dirigente del PSOE cordobés ha subrayado "la implicación del Gobierno de España y de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha incrementado en 500 millones anuales la financiación para Dependencia en Andalucía respecto a 2018, y ha expresado su compromiso de alcanzar el 50% de financiación del gasto de Dependencia durante esta legislatura".

Andalucía, según ha señalado, "es la comunidad autónoma con la demora más alta de España en el primer semestre del año, con 574 días de espera de media, y una lista de espera para acceder al sistema de la Dependencia de 50.303 personas". Las cifras andaluzas "representan el 17,5% del total de las listas de espera y el tiempo de espera es 1,6 veces superior a la media nacional".