Crespín (PSOE) resalta el nuevo respaldo del Gobierno a los municipios cordobeses afectados por las borrascas

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín. - PSOE

CÓRDOBA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha resaltado este viernes el nuevo respaldo del Gobierno de España a los municipios cordobeses afectados por el tren de borrascas que azotó Andalucía entre finales de 2025 y comienzos de 2026, tras la publicación esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del acuerdo del Consejo de Ministros que destina 50 millones de euros para financiar la contratación de personas desempleadas que participarán en las tareas de reconstrucción y recuperación de las zonas dañadas.

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha destacado que esta medida, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, "permitirá que 55 ayuntamientos de la provincia de Córdoba puedan acceder a subvenciones directas" del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), para contratar a personas desempleadas que ejecutarán trabajos de reparación de infraestructuras municipales, acondicionamiento de espacios públicos y recuperación de servicios afectados por los temporales.

En el caso de la provincia de Córdoba, las subvenciones estatales destinadas a este programa "superan los 3,4 millones de euros, al sumar 2,84 millones de euros de partidas garantizadas y más de 560.000 euros adicionales, una dotación que permitirá reforzar la recuperación de los municipios más afectados al tiempo que se impulsa el empleo local".

Por volumen de ayudas, destacan destacan los municipios de Puente Genil, que podrá recibir hasta 258.000 euros para la contratación de personas desempleadas; Montilla, con 180.000 euros; Palma del Río, con más de 175.000 euros, y Baena, con alrededor de 156.000 euros, entre otras localidades beneficiarias.

Crespín ha señalado que "la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a demostrar que, cuando nuestros municipios atraviesan dificultades, el Ejecutivo actúa con rapidez, con recursos y con una clara vocación de servicio público. Estas ayudas no solo contribuirán a reconstruir los daños provocados por las borrascas, sino que además generarán oportunidades de empleo para cientos de familias cordobesas".

La secretaria general del PSOE ha explicado que el programa podría beneficiar en Andalucía a más de 10.000 personas desempleadas, dentro de una estimación nacional de unas 13.000 contrataciones temporales, tomando como referencia la participación registrada en anteriores planes extraordinarios de empleo desarrollados por el Gobierno.

Para Crespín, esta nueva línea de ayudas "supone una doble inversión social", ya que "permite acelerar la recuperación de los municipios afectados, al tiempo que facilita la inserción laboral de personas desempleadas mediante contratos vinculados a actuaciones de interés general".

La dirigente socialista ha recordado que esta iniciativa "se suma al importante esfuerzo económico desplegado por el Gobierno de España desde que se produjeron los temporales". En este sentido, ha resaltado los "cerca de 200 millones de euros destinados al campo cordobés para compensar los daños sufridos en explotaciones agrícolas y ganaderas, unas ayudas que ya han llegado a más de 17.500 agricultores y ganaderos de la provincia".

Además, ha subrayado que los ayuntamientos cordobeses también han recibido 72 millones de euros en ayudas directas del Gobierno de España para reparar infraestructuras municipales, carreteras y caminos afectados por las lluvias torrenciales.

"Frente a quienes utilizan las catástrofes para la confrontación política, el Gobierno de España ha respondido con hechos, con inversiones y con soluciones. Córdoba ha recibido una respuesta sin precedentes para ayudar a los municipios, al sector agrario y ahora también para generar empleo mientras se culmina la reconstrucción de los daños", ha señalado.

Crespín ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha estado al lado de la provincia desde el primer momento", y ha defendido que estas medidas evidencian "una política útil que protege a las personas, apoya a los ayuntamientos y contribuye a que la recuperación económica llegue a todos los rincones del territorio".

Finalmente, la secretaria general del PSOE de Córdoba ha animado a los municipios beneficiarios a tramitar "con la mayor agilidad posible estas subvenciones, para que las contrataciones puedan realizarse cuanto antes y las actuaciones de recuperación se desarrollen con la máxima eficacia".