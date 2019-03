Crespo pide consenso para un Pacto Andaluz del Agua que desarrolle las políticas de las que la comunidad "ha adolecido"

Publicado 13/03/2019 15:21:20 CET

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta, Carmen Crespo, ha solicitado a todos los partidos, al igual que a las administraciones del Gobierno, diputaciones y ayuntamientos que colaboren para alcanzar un Pacto Andaluz del Agua con "altura de miras" que permitan un llegar a un consenso. Así ha incidido en la necesidad de ponerse de acuerdo para dotar de políticas de agua de las que "ha adolecido" hasta ahora.

"La situación de Andalucía lo justifica porque bajo nuestro punto de vista hemos adolecido en esta comunidad de una verdadera política de agua", ha indicado la consejera, que ha comparecido este miércoles en la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible en el Parlamento andaluz. Los grupos de Adelante Andalucía, del PP y del PSOE han solicitado a la consejera que detallase las pretensiones del nuevo Gobierno andaluz relativas al pacto andaluz por el agua.

Crespo ha señalado la "necesidad" de alcanzar este pacto, que sería un instrumento "muy importante" para garantizar que haya agua "para todos" y ha manifestado que en esta materia "llegar a acuerdos es fundamental" para poner en valor este recurso en lugar de convertirlo en un "arma arrojadiza política".

La consejera ha aseverado que lo que están pidiendo los agricultores y la sociedad en general es un pacto del agua y Andalucía tiene las "condiciones óptimas" para convertirse en la primera comunidad que lo alcance. El marco para moverse sería el Pacto Nacional del Agua, que fue un acuerdo que se empezó a elaborar con todas las comunidades y con agentes sociales y económicos implicados. En este punto, ha recordado que "la España seca está en Andalucía" y, dentro de ella "hay provincias con muchas dificultades".

El pacto al que se ha referido Crespo vendría también a "instruir a la sociedad" en materia de agua para lograr una mayor concienciación en que no hay que desperdiciar "ni una gota". También trabajaría la gestión eficiente teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente de cara al cambio climático y avanzaría en un análisis que ofreciera un diagnóstico de los déficits. "Es importante trabajar con el sector y con la sociedad para dar soluciones y que no haya enfrentamientos", ha añadido la consejera.

Otros ejes fundamentales de ese pacto, sobre el que la Consejería tiene pendiente elaborar un borrador, será la modernización del proceso de gestión del agua, apostando también por la mejora en los regadíos, de la gestión de la desalada y haciendo una revisión del objetivo de los cumplimientos del Plan Hidrológico Nacional. Se debe establecer en el pacto andaluz un marco correspondiente a los años 2021-2027 haciendo también un balance de lo que "se ha hecho bien" y corrigiendo errores.

Se desarrollarán también planes para adelantarse a temas que asolan la tierra como la sequía de algunas zonas y las inundaciones en otras, así como las infraestructuras necesarias para ello. Aquí, ha resaltado también la importancia de llevar a cabo las obras de interés autonómico con las que, según ha señalado, el anterior gobierno regional no cumplió. Así, ha insistido en utilizar el dinero recaudado por el canon del agua en hacer realidad estas infraestructuras hidráulicas y que sobre algunas se ha producido hasta "sanción" por parte de la Unión Europea por no tenerlas listas.

Crespo ha subrayado que el PSOE llevaba "27 años" en el poder "sin políticas de agua" y que se va a elaborar un borrador sobre el contenido específico, pero se le debe dar al nuevo Gobierno tiempo para hacerlo "con rigor". Para la consejera, los andaluces "tienen claro" quién ha trabajado en materia hidrológica y quién no y, según ha advertido, "quien no llegue a consensos en materia de agua lo va a pagar" porque no va a saber "explicárselo a la sociedad".

Además, ha explicado que el pacto reflejará las infraestructuras que figuran como de interés autonómico en el Plan Hidrológico para que sean una realidad, pero también contará con las que son de interés general y ahí será donde la Junta solicite al Gobierno su cumplimiento porque "antes ni se mencionaban ni se empujaba" al respecto. "Aquí el que no ha demandado nada al Gobierno ha sido el PSOE", ha zanjado la consejera, después de que el Grupo Socialista le haya preguntado si demandará lo mismo en el caso de que tras el 28A llegue al poder el PP.

La titular de Agricultura ha concluido llamando a las formaciones a que "no pongan un muro" antes de dialogar sobre el pacto y, especialmente, ha pedido al PSOE que no dé lecciones porque, por ejemplo, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy tuvo que "rescatar" infraestructuras hidrológicas que eran competencia autonómica y llevárselas al ámbito nacional para que se realizasen.

PSOE: "CASI ME CONVENCE"

La diputada del PSOE Noemí Cruz ha dicho que el discurso de Crespo ha sito tan "estético" que "casi convence": "No olvide que sus hechos los conoceremos", ha apuntado. Cruz ha argumentado que si la comunidad tiene algún déficit hídrico es porque ha sufrido "siete años del PP donde los andaluces han sido abandonados y castigados sin mandar ni un euro para infraestructuras hidráulicas" en Andalucía. "¿Dónde estaba entonces la altura de miras que nos piden?", ha preguntado.

La socialista ha coincidido en la necesidad de trabajar por la situación del agua como elemento fundamental para el desarrollo económico y para la empleabilidad y se puede "quedar uno mirando al cielo o proponer un pacto", pero, "lo más eficaz" es "trabajar por investir en infraestructuras". Además de esto, según ha destacado, se necesita el "compromiso" que "no se ha tenido en siete años". El único modelo que se necesita, es el Plan Hidrológico "donde pone que tiene que hacer cada uno" y, según la diputada "no hay más debate".

Por último, ha instado a la consejera a que precise qué se va a incluir en el pacto por el agua para cada una de las provincias para que la propuesta "no se quede en un titular vacío". "Díganos ha hoja de ruta y las cosas tangibles que se van a hacer", ha dicho Cruz, quien ha exigido también a Crespo que confirme que le pedirá al Gobierno central lo mismo si gobierna el PP porque "cuando gobiernan los suyos se hace la muerta".

De su lado, la portavoz de Adelante Andalucía, María del Carmen García, ha recordado que ya hay una Ley del agua y que solo "hay que ponerla en marcha" y cumplirla. Además, ha criticado que la consejera haya esbozado las ideas del pacto como si el agua "fuera un recurso sin límite". Para García, no se puede establecer el tema en base a un aumento de la oferta, sino que hay que hacerlo en función de la demanda y respetando los caudales ecológicos hídricos. "Se hace creer que la gestión del agua sólo se hace desde la oferta como si fuera ilimitada", ha afeado.

García ha lamentado que el pacto del que se ha hablado se centre en "construir más infraestructuras" sin tener en cuenta que "hay que controlar la demanda". Así, en su opinión, la Junta "no quiere un pacto por el agua, quiere un pacto por las infraestructuras". A renglón seguido, ha hecho hincapié en la necesidad de controlar los regadíos y a las concesiones de agua e implantar modelos más eficientes que mejoren el ciclo del agua "solucionando los problemas de sobreexplotación y contaminación". El problema fundamental, según ha resumido, es que "no se ha cumplido la ley".

La diputada de Ciudadanos Ana María Llopis ha recordado que el pacto se incluye en el acuerdo programático al que llegaron la formación naranja con el PP para gobernar Andalucía y que tiene como objetivo "revitalizar" temas como la agricultura para "hacerla más moderna y sostenible". "Hay que llegar al consenso porque hay sectores olvidados que lo necesitan", ha dicho, al tiempo que ha remarcado que hay infraestructuras hidráulicas "de urgente necesidad" para luchar contra el déficit hídrico.