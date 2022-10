Crespo pide fondos Next Generation y más inversión del Estado para agua, pues la cuenca del Guadalquivir está al 18,8%

CÓRDOBA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha reclamado este jueves desde que se dedique una parte de los fondos europeos Next Generation y también más inversión, recogida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, a políticas hídricas en Andalucía, para dar así respuesta a la sequía estructural que padece esta comunidad y que se refleja en como la cuenca del Guadalquivir está ahora al 18,8 por ciento de su capacidad.

En este sentido y en rueda de prensa tras mantener en Córdoba una reunión sobre políticas hídricas con el delegado del Gobierno andaluz en dicha provincia, Adolfo Molina, la consejera ha recordado que la cuenca del Guadalquivir ha estado "en los últimos diez años en torno al 40 por ciento de media" de agua embalsada respecto a su capacidad total, mientras que "ahora no llega ni al 20 por ciento", razón por la que "tenemos que estar preparados para el futuro, en esta situación de cambio climático, muy clara, que estamos sufriendo en Andalucía".

Por ello y en opinión de Crespo, los fondos Next Generation "tienen que estar más anexionados al agua, y no solo a la energía, lo cual es necesario, sino al agua, porque si no hay más recursos para el agua" de estos fondos europeos Andalucía estará en "desventaja", razón ésta por la que ha reclamado también "más presupuesto para el Guadalquivir, no por confrontar con nadie, sino porque es necesario en esa cuenca, que dirige el Estado, pero que está en Andalucía casi en su totalidad".

De ahí que para Andalucía sea "vital" que los PGE para 2023 recojan "en el capítulo de inversiones recursos económicos suficientes", siguiendo el ejemplo de la Junta, que ha consignado "143 millones de euros en dos decretos de sequía", y eso que las cuencas andaluzas bajo su competencia suponen el 33 por ciento del total, lo cual contrasta con los "9,6 millones de euros" que el Estado ha dedicado a su decreto de sequía para la cuenca del Guadalquivir, lo cual "no es suficiente".

Además, según ha señalado, en este capítulo, según ha aclarado, no se pueden incluir las inversiones diseñadas en el marco de "los Planes Hidrológicos", pues éstos "llegan hasta 2027 y no son PGE", por lo que ha pedido que no se confunda con estos datos, pues "en esos planes aparece la aportación de la Junta, aunque sea en el Plan Hidrológico del Guadalquivir, o la aportación de los ayuntamientos o de las diputaciones", de forma que "los Planes Hidrológicos no son los Presupuestos Generales del Estado".

De hecho, según ha lamentado, los PGE, "para el Guadalquivir, en inversiones, en el capítulo seis, han bajado un 11,5 por ciento", que llega hasta una reducción cercana al 64 por ciento en el caso de Córdoba, a pesar de la sequía extrema que afecta a esta provincia, y ante ello el presidente andaluz, Juanma Moreno, y su gobierno, lo que quieren es que "el Guadalquivir tenga suficientes recursos para invertir, y en estos momentos de sequía más".

De ahí que al Ejecutivo andaluz le haya sentado como "una jarra de agua fría" la reducción general de la inversión del Estado en materia hídrica para Andalucía y, en particular, para Córdoba, y sin contemplar "iniciar el proyecto, al menos", de conectar los embalses de La Colada y Puente Nuevo, que complementaría al que ya ejecuta el Estado de conexión entre La Colada y Sierra Boyera, como acción de emergencia para asegurar el suministro en la zona Norte de Córdoba.

En este punto, Crespo ha aclarado que, "aunque no es nuestra competencia, no nos hemos negado a colaborar desde la Junta", haciendo así "un ofrecimiento sincero", a la vez que ha resaltado que, "en abastecimiento de alta, en auxilio de los ayuntamientos podemos actuar todas las administraciones superiores", es decir, dicho abastecimiento compete a la Administración municipal o supramunicipal, "y en auxilio, a la Administración autonómica o la central".

En este contexto y según ha precisado Crespo, la Junta ha "declarado (de Interés de la Comunidad Autónoma) 17 obras" de abastecimiento en alta en Andalucía, con "430 millones de euros" de presupuesto, y "lo que deseábamos también" es que por parte del Estado "se hubieran declarado obras de abastecimiento en alta en Andalucía, actuando el Estado también en auxilio de los municipios y de las diputaciones, pero tampoco ha ocurrido".

En conclusión y según ha resumido Crespo, en Andalucía "estábamos ávidos de presupuestos, porque en estos momentos no se entendería que los presupuestos de la Junta de Andalucía se bajarán en políticas hídricas", de ahí que en el Ejecutivo andaluz no entiendan "que se bajen" los presupuestos por parte de "otras instituciones, que tienen más capacidad y posibilidades económicas" que la Junta de Andalucía.

De ahí, según ha concluido la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, que "las políticas del agua" deben ser "políticas de primera", es decir, "políticas de Estado", con "presupuestos posibilistas", que se puedan hacer "inversiones hídricas" necesarias".